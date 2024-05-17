Дело Sass’ Café в Монако: владелец и бывший руководитель оправданы

По окончании неслыханного процесса с управляющего Самюэля Трев по прозвищу «Сами» и его бывшего директора Паскаля Котийон сняты все обвинения.

Это дело сильно нашумело в Монако. В 2020 году Sass’ Café – культовое место монакских вечеринок – столкнулось с обвинениями в сутенерстве. В апреле этого года судебное решение выносилось в течение трех дней, а уголовный суд вынес свое решение во вторник, 14 мая.

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«Слушание дела позволило констатировать, что никакого нарушения не было, это огромное удовлетворение», прокомментировал Антуан Ве, адвокат владельца Sass’ Café, Самюэля Трев. Он и его бывший управляющий, Паскаль Котийон оправданы.

По данным наших коллег из газеты Figaro суд счел, что валовый оборот учреждения не зависел от присутствия проституток и никакой «официальной политики» не было. Несмотря на то, что Sass’ Café обычно помечал буквой Т «работниц» в своем приложении бронирования, на самом деле это было способом регулировать «монакскую реальность», как объяснили двое обвиняемых.

Валери Сане, помощник генерального прокурора, немедленно запросила для обоих обвиняемых меру пресечения в виде лишения свободы на 12 месяцев. На настоящий момент генеральная прокуратура пока не заявляла о возможной апелляции на это решение. Адвокат Антуан Ве «надеется, что прокуратура не будет подавать апелляцию» и что это решение – окончательное в этом деле. Генеральная прокуратура может подать апелляцию в течение двух недель, до 28 мая.

3 бывших работника осуждены

Владелец и бывший управляющий признаны невиновными, но три бывших работника были осуждены. По данным издания Monaco Matin два бывших сотрудника безопасности приговорены к 12 и 18 месяцам тюрьмы условно, а бывший администратор приговорена к 4 месяцам тюрьмы условно.

Все трое признаны виновными в получении чаевых и денежных переводов от нескольких проституток.

Напомним, проституция является законным видом деятельности в Монако, однако она подчиняется определенным правилам, а сутенерство запрещено.

Sass’Café открылось 30 лет назад, и с тех пор развивалось в Дубае и Саудовской Аравии. Это культовое место монакских вечеринок.

Sass’ Café отмечает 30 лет: «Мы стали знаковым заведением Монако»