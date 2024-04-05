Sass’ Café в эпицентре скандала вокруг сутенёрства в Монако

Заключительные аргументы сторон обвинения и защиты были выслушаны в минувший четверг.

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Sass’ Café на авеню имени Княгини Грейс является популярным местом среди знаменитостей из разных стран. В прошлом здесь были замечены Леди Гага, Джонни Хэллидей и Криштиану Роналду. Сейчас же заведение оказалось в эпицентре настоящего скандала.

Среди восьми обвиняемых, которые предстали перед судом по уголовным делам в минувшую среду, находится нынешний управляющий рестораном и ночным клубом Самуэль Тревес, сын основателя заведения Сассы Тревеса. Его обвиняют в создании «институционализированной политики» для секс-работниц, регулярно посещавших заведение, что позволяло ресторану «увеличивать доходы от продажи напитков и получаемых чаевых», как сообщают коллеги из Monaco-Matin.

Сорокалетнему гражданину Португалии грозит от шести месяцев до трёх лет тюремного заключения и штраф от 9 000 до 18 000 евро за сутенёрство. Он предстал перед судом вместе с семью другими подсудимыми, обвиняемыми в аналогичных преступлениях. На скамье подсудимых также находится мужчина, обвиняемый в наркоторговле, и женщина, преследуемая за отмывание денег.

«Моё имя было запятнано»

По данным Monaco-Matin, в 2020 году скандал вспыхнул после анонимных заявлений от секс-работниц. Сначала они указывали на наркоторговлю, но в процессе допросов следователи стали подозревать также и сутенерство. Судьи пришли к выводу, что преступление действительно имело место, в результате чего восьмерых обвиняемых снова отправили на судебное разбирательство за предполагаемое содействие деятельности секс-работников. Процесс начался 3 апреля и должен завершиться 5 апреля.

По сведениям монегасского ежедневника, в защиту своего имени Самуэль Тревес заявил следующее: «Я не сутенер. Перед вами достойный человек и усердный бизнесмен, и моё имя было незаслуженно запятнано». С момента начала скандала секс-работницам запретили посещать Sass’ Café, как утверждает Monaco-Matin.