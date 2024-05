Caso Sass’ Café di Monaco: assolti il proprietario e l’ex direttore

Il gestore Samuel Trèves, detto “Samy”, e il suo ex direttore Pascal Cotillon sono stati assolti dalle accuse a loro carico al termine di un processo senza precedenti.

Il caso aveva fatto grande scalpore a Monaco. Dal 2020, il Sass’ Café, icona della nightlife monegasca, era stato coinvolto in uno scandalo sullo sfruttamento della prostituzione. Il caso è stato discusso lo scorso aprile per tre giorni, ma il tribunale penale di Monaco ha emesso il suo verdetto solo martedì 14 maggio.

“L’udienza ha rivelato che non c’è stato alcun malfunzionamento, il che è estremamente soddisfacente”, ha commentato Antoine Vey, avvocato del proprietario del Sass’ Café, Samuel Trèves. Sia lui che il suo ex manager, Pascal Cotillon, sono stati assolti.

Secondo i colleghi di Le Figaro, è stato stabilito che il fatturato del locale non dipendeva dalla presenza di prostitute e che non esisteva alcuna “politica istituzionalizzata”. I due uomini hanno spiegato che, sebbene il Sass’ Café avesse preso l’abitudine di contrassegnare le “lavoratrici” con la lettera T sul software di prenotazione, in realtà era semplicemente un modo per regolamentare “una realtà monegasca”.

Valérie Sagné, il sostituto procuratore, aveva inizialmente richiesto 12 mesi di reclusione per i due imputati. Per il momento, il pubblico ministero non ha ancora deciso se ricorrere in appello contro la decisione. Antoine Vey “spera che non ricorra in appello” e che la decisione segni la fine di questo caso. L’appello può essere presentato entro due settimane, ovvero fino al 28 maggio.

3 ex dipendenti condannati

Mentre il proprietario e l’ex direttore sono stati dichiarati non colpevoli, lo stesso non si può dire di tre ex dipendenti. Secondo Monaco Matin, due ex agenti di sicurezza sono stati condannati rispettivamente a 12 e 18 mesi con la condizionale, mentre l’ex hostess è stata condannata a 4 mesi con la condizionale.

Tutti e tre sono stati condannati per aver accettato mance e trasferimenti di denaro da diverse prostitute.

Ricordiamo che la prostituzione è legale nel Principato di Monaco, ma è regolamentata e il suo sfruttamento è vietato.

Fondato 30 anni fa, il Sass’Café è una specie di mecca della vita notturna monegasca e da allora è persino arrivato a Dubai e in Arabia Saudita.

