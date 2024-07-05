Самуэль Тревес: семейный успех переживает невиданный процесс

По окончании громкого судебного разбирательства в Княжестве Самуэль Тревес был оправдан в первой инстанции по обвинениям против него и его культового бара-ресторана Sass’ Café.

Наш рассказ – о жизни и карьере предпринимателя, поставившего свою семью во главу угла бесспорного успеха как в Монако, так и за пределами Княжества.

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Облегчение – как после долгого дурного сна или злой шутки. Поскольку сам он не осмелился признаться в своем «огромном удовлетворении», за него это сделал его адвокат Антуан Вей.

После трехдневного судебного разбирательства Самуэль Тревес был оправдан 15 мая в деле по сводничеству в монакском заведении, которым он управляет. Речь идет не о каком-то рядовом заведении, а о Sass’ Café, которое уже три десятилетия является культовым местом ночной жизни Княжества.

«Дело большое, но пустое»

Дело предпринимателя и его работников касалось некой монакской концепции проституции и рассматривалось в уголовном суде Княжества с 3 по 5 мая. Перед судом предстало восемь обвиняемых: Самуэль Тревес, управляющий и официальный представитель Sass’Café, менеджер заведения, два охранника и регистратор, а также три других лица вне штата бара-ресторана. ООО Sass’ Café также попало под обвинения в качестве юридического лица.

Всех их подозревали в участии – в разной мере – в том, что обвинение пыталось представить как «официальную политику» в отношении клиенток-проституток, и, следовательно, как сводничество.

Скандал разразился в 2020 году. Французские и монакские полицейские вели совместное расследование по делу о предполагаемой торговле наркотиками. Две проститутки навели их на след возможной сети проституции, активно работающей во Франции и в Монако.

Сыщики нацелились на несколько монакских заведений. Среди подозреваемых – Sass’ Café, и не зря: в отличие от проституции сводничество запрещено в Княжестве. Проститутки посещают бар-ресторан, и полицейские заметили, что для них специально зарезервированы некоторые столики.

Sass’ Café пользуется большим успехом у знаменитостей – © Sass Café Monaco

Они также узнали, что за особое вознаграждение работники ресторана оказывали проституткам некоторые небольшие услуги. По мнению следователей эти денежные вознаграждения могли приравниваться к определенной форме сводничества.

Принял ли суд во внимание эти подозрения? По большей части нет. Действительно, проститутки оставляли чаевые некоторым работникам Sass’, «но участие (руководства) и (его) инициатива набора проституток не были доказаны», как отметил первый помощник прокурора, Валери Сане.

«Также не было доказано, что финансовый баланс Sass’ Café полностью зависел от работы проституток внутри заведения», призналась представительница прокуратуры на слушании дела. Поэтому судья отклонила меру административного закрытия заведения.

Адвокаты некоторых работников Sass’ и не рассчитывали на такой поворот, тщетно разоблачая «большое, но пустое дело», состоящее из простых «слухов, молвы и недоговорок».

Дело «монакской реальности»

Это трехдневное разбирательство касалось не столько Sass’Café, его руководства и работников, сколько определенной «монакской реальности». Как напомнил перед судом один из подозреваемых, «проституция в Монако разрешена, так почему же не пускать проституток (в заведение)? Они – такие же клиенты, как и все».

Учитывая то, что большинство проституток, работающих в Монако, должным образом зарегистрировано в местной полиции, Самуэль Тревес сослался в суде на необходимость для владельцев баров и ночных клубов регулировать «монакскую реальность», которая в противном случае может выйти на улицу.

Эта линия защиты была успешно подхвачена его адвокатом, который счел, что «разбирательство позволило выявить, что никаких нарушений» в управлении Самуэлем Тревесом его заведения нет.

После объявления об оправдании хозяина Sass’ адвокат Антуан Вей с радостью отметил, что «с самого начала материалы дела доказывали невиновность (его) подопечного». «Это – лицемерный и безразборный процесс», воскликнул адвокат другого подозреваемого, а третий адвокат возмутился этим «делом фантазий».

Однако, эти фантазии не остались без последствий для личной жизни обвиняемых. Как напомнил адвокат Вей, «эта судебная процедура нанесла урон репутации» Самуэля Тревеса.

Перед судом адвокат, считающий себя «преданным», не задумываясь заявил судьям, что перед ними – «хороший человек и работящий глава предприятия». «Моя репутация запачкана», заключил предприниматель, чье имя связано с некоторыми прекрасными событиями в современной истории Монако.

От «ресторана для друзей» до монакского ночного заведения – семейный «вирус» Sass’

Самуэль Тревес – не обычный житель Монако. «Сами» для близких друзей – а их, как мы увидим, много – известная личность на Скале.

Маяк монакских ночей. Вот уже двадцать лет его улыбка освещает самые безумные вечеринки. Но даже в разгар самых головокружительных праздников его взгляд неизменно и невозмутимо направлен на один и тот же столик в Sass’ Café, за которым восседает его отец, Сальвадор Тревес.

Еще одна живая легенда Монако. Sass’ – это он, это его прозвище, наследованное из шутки его школьного учителя в Босолей. Сальвадор родился в 1937 году в Барселоне. Вместе со своими родителями он сбежал из франкийской Испании в Марсель, где выступал иллюзионистом на круизных лайнерах, а в 1971 году открыл в Монако свою первую дискотеку – Tiffany’s.

Принимая у себя сливки общества того времени – Сашу Дистель, Далиду, Жака Бреля – Tiffany’s стала успешным делом. Спустя несколько лет от брака Сальвадора с Иоландой, владелицей нескольких магазинов готового платья в Княжестве, на свет появился Сами. В 1993 году Сальвадор Тревес положил глаз на ресторан l’Horloge, который находился тогда в затруднительном положении. Он преобразовал его с фундамента до крыши.

Его концепция Sass’: ресторан на несколько десятков столиков, пианист для музыкальной атмосферы и особое внимание к работе в ночное время. «В начале мы хотели сделать ресторан для друзей», вспоминает Иоланда: «со временем мы развили эту концепцию».

С конца 90-х, с помощью собственного диджея ночи становились все дольше и дольше – до четырех часов утра, а то и до пяти. Концепция работает. Появляются завсегдатаи. Заходят и знаменитости. Легенда родилась.

Но супруги Тревес – не новички в своем деле, как они сами признаются. «Феномен в том, охотно признается Иоланда, что мы не постарели с нашими клиентами. Для этого надо было согласится на прием нового поколения посетителей. Этим новым поколением занялся наш сын Сами».

В свои 19 лет молодой Самуэль осваивает дело в тени своих родителей. «Мой отец с самого юношества усадил меня в седло. Я учился бизнесу рядом с ним», вспоминает Сами: Сальвадор «научил меня тому, чему учат детей, – уважению. Уважению к людям, которые работают для нас и вместе с нами. Он также привил мне чувство гостеприимства».

Семейную ДНК праздника Сами совершенствовал в 2004-2005 годах в европейской столице клубов – Лондоне. Полон новыми идеями, он вернулся в Монако, где окончательно принял от отца бразды правления Sass’ Café.

«Мы – как дерево»

Под руководством Самюеля Трев пьяно-бар продолжил укреплять свой имидж. А проезжие знаменитости продолжили украшать «доску почета» Sass’ Café. Алисия Кейс, Изабель Аджани, Зинедин Зидан, Майкл Джордан, Леонардо ди Каприо, Дженифер Лопес, Кевин Костнер, Жан-Клод Ван Дамм, Майк Тайзон, Хью Грант, Гад Эльмале, Матт Дэмон, Энрико Масиас, Уилл Смит, Джей Зед, Бионсе, Боно и группа U2, Эва Лонгриа, Реймон Доменек, Роберт Вагнер, Криштиану Роналду, Леди Гага, Шарон Стоун, Килиан Мбаппе, Бредли Купер, Мэттью Макконахи и, конечно, Князь Альбер II – все они не раз побывали в Sass’ Café.

Сами и Сасса Тревес, соответственно владелец и основатель Sass’ Café рядом с Князем Альбером II – © Sass’ Café

С каждым из них Сами либо фотографировался, либо танцевал до утра, либо исполнял песню за фортепьяно. Как ему удалось заманить к себе всех этих звезд? Острое чувство общительности, конечно, это необходимое человеческое качество, которое Сами разделяет со своим гулякой-отцом.

И не только это. «Мы всегда уважали приватность знаменитостей, которые к нам приходили, поведал недавно Самуэль Тревес на праздновании 30-летия своего заведения. Мы никогда не приглашали прессу. Так что знаменитости действительно доверяли нам».

«Я всегда говорю, что Sass’ Café это клуб членов без членства, объясняет руководитель семейного бизнеса, который он сравнивает с «деревом». Мы способны развиваться, потому что у нас мощные корни, благодаря моему отцу. Когда я взял в руки бразды правления работающим семейным бизнесом, моя основная задача была подкидывать угля в топку этого локомотива и тянуть весь состав. Конечно, мы должны поддерживать наш успех».

Самуэлю Тревесу хватает идей, чтобы мчать локомотив Sass’ на полном вперед.

Карьера, признанная элитой Монако

У Сами были хорошие учителя: его друг детства Риккардо Жирауди, с которым он открыл ресторан «Le Bouchon» (сегодня «La Cantinetta»); влиятельный мэтр Формулы-1 Флавио Бриаторе, с которым он объединился в ресторане «Cipriani»; компания Société des Bains de Mer (SBM), с которой он внес свой вклад в возрождение «Jimmy’z».

После провала обустройства в Дубае – «великолепная попытка, но мы оказались в неправильном месте в неправильный момент», говорит Сами, – в декабре прошлого года баловень Монако подался в Саудовскую Аравию, где открыл поп-ап ресторан в центре оазиса Аль-Ула.

«Сегодня мы уже готовы, и через несколько месяцев мы объявим об открытии целой серии новых зарубежных заведений по франшизе», заявил молодой предприниматель. Сказано – сделано: в конце года новый Sass’ Café откроется в престижном отеле «Corinthia Bucharest», одном из самых роскошных в румынской столице.

Но Самуэль Тревес неизменно возвращается на свою родину, в Монако. В Монако он открыл «свой» ресторан, навеянный бесконечными путешествиями по всему миру: The Niwaki – новое японское заведение, успешно сочетающее восточную и провансальскую кухню.

В шикарном и уютном интерьере, спроектированном дизайнером Рашидом Ривани, клиенты Niwaki могут отведать сашими, тэмпура и маки из самых редких и престижных ингредиентов, их также ждет зрелищный суши-бар и, для полной иммерсивности, автоматические туалеты в японском стиле.

Блестящий успех Тревеса-младшего, из-за которого монакские власти считают его одним из главных представителей и предпринимателей монакской ресторации.

Основные представители и предприниматели сектора ресторации в Монако – © Дирекция по связям / Мануель Витали (Manuel Vitali)

Восстановить честное имя семьи

Насколько такое признание было омрачено «делом Sass’ Café»? Нет сомнений, что для отца четырех детей, для которого семья и футбол – превыше всего, судебное разбирательство было шоком.

Немедленное последствие: проституток больше не пускают в Sass’, как бы это ни влияло на валовый оборот предприятия.

В ожидании возможной апелляции Генеральной прокуратуры, оправданный в первой инстанции Самуэль Тревес продолжает считаться невиновным. Эта первая победа позволила ему восстановить свое честное имя и честь своей семьи.

Сами всегда думает о своей семье: «может быть, в один прекрасный день кто-то из моих детей примет от меня эстафету, как я принял ее от моего отца», мечтает он.

Он уже дает советы своим будущим наследникам: самое важное – уважение. «Уважать клиентов, работников, каждого из них считать важным. Именно так мы ведем себя (в Sass’ Café), и я уверен, что именно поэтому мы и работаем уже тридцать лет».