Филипп Метту защищает «оригинальную модель» Монако перед вступлением в должность

Будущий государственный министр Монако впервые после своего назначения выступил на публике, изложив своё видение будущего Княжества и ответив на критику его «демократических стандартов».

За две недели до своей официальной инаугурации, запланированной на 4 июля, Филипп Метту опубликовал в это воскресенье своё первое публичное сообщение в LinkedIn с тех пор, как Князь Альбер II объявил о его назначении. В этом длинном посте, адресованном профессиональным кругам, будущий глава правительства Монако излагает своё видение Княжества и отвечает на вопросы о его политической системе.

«Нельзя отрицать, что Монако добилось успехов в сферах экономики, финансов, привлекательности, инноваций, туризма и влияния, следуя оригинальной модели, сочетающей активную монархию и эффективную демократию», пишет Филипп Метту. Высокопоставленный французский чиновник, в настоящее время являющийся членом Государственного совета и юридическим директором группы SNCF, решительно защищает монакскую систему: «Что бы ни думали или ни говорили некоторые люди, Княжество соблюдает базовые каноны основных общественных свобод и стандарты, общепринятые в Европе и западных странах».

Признавая, однако, что «развитие должно быть быстро продолжено, расширено и окончательно доведено до своих целей», будущий государственный министр осознаёт, какие вызовы ему предстоит преодолеть. Он подчеркивает, что Монако, несмотря на свои небольшие размеры, «сталкивается с серьёзными политическими, геополитическими, общественными, технологическими и экологическими проблемами», которые позволяют ему «самовыражаться и быть услышанным на крупных международных форумах».

«Мне нравятся вызовы»

Филипп Метту, который сменит Дидье Гийома, скоропостижно скончавшегося в январе прошлого года, демонстрирует свою решимость: «Мне нравятся вызовы. Я подготовился и, после того как Франция одобрила мой запрос, я приложил все усилия, чтобы, выходя за рамки общепринятых стереотипов, углубить свои знания об идентичности государства Монако».

Будущий глава правительства обещает свою «полную вовлечённость в деликатную, сложную и ответственную работу», которую он намерен выполнять «на службе Князю, Княжеству и всем монегаскам, благодаря доверительным и конструктивным отношениям со всеми жизненными силами страны и, в частности, с избранными членами Национального совета».

Это заявление прозвучало менее чем через две недели после государственного визита Эммануэля Макрона в Монако 7 и 8 июня, о котором объявил Князь Альбер II во время официального назначения Филиппа Метту 4 июня.