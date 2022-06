Le 1er juillet signe la réouverture du Palais Princier avec deux grandes nouveautés pour fêter l’évènement : la découverte de fresques datant de la Renaissance et un réaménagement des Grands Appartements.

La longue attente va enfin être récompensée. Neuf ans après la découverte de la première fresque datant de la Renaissance et après plusieurs années de restauration, ce ne sont pas moins de 600m² de fresques qui ont été mises à nu.

Dès le 1er juillet, ces fresques remarquables seront visibles par le grand public. Les plus belles peintures se trouvent dans la Galerie d’Hercule, là où les fresques ont été découvertes pour la première fois, mais aussi dans le salon Matignon renommé en Chambre d’Europe grâce au merveilleux médaillon représentant l’épisode mythologique de l’enlèvement d’Europe.

La salle du Trône n’est pas en reste puisqu’un décor d’Ulysse à Nekuia y est peint accompagné des signes du Zodiaque et des travaux des mois.

Ce n’est pas tout, un réaménagement des Grands Appartements a été effectué et des œuvres d’arts remarquables ont été ajoutées. Par exemple, l’Antichambre verte accueille, à présent, des tableaux de Jacopo Bassano, Orazio de Ferrari et Philippe de Champaigne qui ont récemment été rachetés par le Prince Albert II.

Le Palais Princier restera ouvert jusqu’au 15 octobre pour 10€ et 5€ pour les enfants et les étudiants. Profitez de ces quelques mois pour découvrir le magnifique palais, ses nouvelles fresques et en apprendre plus sur l’Histoire de la Famille Grimaldi à travers des œuvres magnifiques.

