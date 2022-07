Le Palais Princier refermera ses portes le 15 octobre. Cela laisse trois mois et demi pour profiter de ce joyau, ouvert que trop rarement au public. Pour vous, la rédaction a sélectionné 5 choses à voir lors de votre visite.

Cet été le Palais Princier ouvre ses portes ! Depuis maintenant deux ans, le Palais Princier était fermé au public à cause du Covid. Un mal pour un bien, cependant, puisque ces deux années ont permis aux restaurateurs de mettre à jour les fresques de la Renaissance découverte en 2015.

Le Palais, une longue histoire

Monaco n’a pas toujours été indépendant. La ville appartenait autrefois à la florissante cité de Gênes qui a très tôt fortifié le Rocher pour défendre sa frontière occidentale et protéger le port de Monaco.

La légende de Monaco commence en 1297, lorsque François Grimaldi, issu d’une famille influente de Gênes, s’empare de la forteresse en se faisant passer pour un moine. Le nom de Monaco viendrait, d’ailleurs, de cet épisode historique, Monaco signifiant moine en italien.

Pendant des centaines d’années, Gênes tente de récupérer la forteresse par la force. En 1506, la République de Gênes assiège Monaco mais, aidé par la France, le douloureux siège est levé. La ville est à reconstruire et lors du 16ème siècle, Monaco signe un pacte de protection avec l’Espagne. La forteresse devient inutile et se transforme alors en un Palais d’inspiration Renaissance.

Par un jeu d’alliance, Monaco a réussi à maintenir son indépendance jusqu’à aujourd’hui. Elle est ainsi l’une des rares Principautés encore existantes en Europe.

1. La relève de la garde

© Axel Bastello & Gaetan Luci / Palais princier

Pour s’immerger dans l’ambiance princière, rien de mieux que d’assister à la relève de la garde sur la place du Palais. Tous les jours à 11h55, les 124 carabiniers du Prince se relaient dans un rituel solennel et centenaire pour le grand plaisir des visiteurs.

2. La Cour d’Honneur

© Maël Voyer Gadin / Palais Princier de Monaco

Passage obligé si vous décidez de visiter le Palais, la Cour d’Honneur est certainement la pièce maîtresse de l’ensemble du Palais. Richement décorée, elle abrite le mythique escalier en fer à cheval voulu par le Prince Louis Ier au 17ème siècle. Elle accueille aussi la splendide Galerie d’Hercule où l’un des plus gros travaux de restauration du chantier a été opéré.

La Cour d’Honneur a également vu de nombreux évènements se tenir en son sein. À commencer par les très jolis concerts organisés chaque été par l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. C’est aussi l’endroit où le Prince Albert II et la Princesse Charlène se sont dit « oui », il y a 11 ans.

3. Les plafonds restaurés

© Direction de la Communication / Manuel Vitali

Le Palais a complètement changé de visage par rapport à il y a deux ans. Les fresques retrouvées derrière les peintures abîmées et restaurées donnent une allure Renaissance au Palais. Plus chargé qu’auparavant, ces fresques replongent le visiteur cinq siècles en arrière, lors de la construction du Palais sur la forteresse qui protégeait Monaco.

La salle du Trône avec la Nekuia d’Ulysse et la Chambre d’Europe comportent, certainement, les plus belles réalisations de la période. Pour proposer un ensemble cohérent, chaque pièce a été réarrangée avec de nouveaux objets d’expositions. L’Antichambre verte a même vu son sol changé.

© Maël Voyer Gadin / Palais Princier de Monaco – Plafond de la chambre d’Europe

4. Antichambre Royale

Petite pièce mais pas des moindres, l’Antichambre Royale est un témoin de l’histoire. Située juste après le salon des Officiers, dans l’ordre de visite, c’est là que l’actrice Grace Kelly et le Prince Rainier III se sont rencontrés pour la première fois, en 1955. Un an plus tard, le Prince et la Princesse se mariaient, donnant naissance à l’un des couples les plus emblématiques du 20ème siècle.

5. Galerie des Princes

© Geoffroy Moufflet – Archives du Palais de Monaco

Dernière pièce de la visite du Palais, la Galerie des Princes. Remarquablement lumineuse, elle conclut la visite en entourant le visiteur des Princes illustres de Monaco.

Tranchant avec les bustes blancs sculptés des Princes de la dynastie Grimaldi, la tête du Prince Albert II trône au fond de la galerie. Réalisée en or par l’artiste Barry X Ball, la tête est constituée de diverses espèces végétales marines, symboles de l’engagement du Souverain pour la préservation des océans.

© Monaco Tribune

Le Palais Princier a conçu une application « Visite du Palais de Monaco » pour visiter l’ensemble architecturale de chez soi mais également pour obtenir des informations supplémentaires pendant la visite.

La demeure du Prince est ouverte tous les jours de 10 heures à 19 heures jusqu’en septembre et de 10 heures à 18 heures, de septembre à octobre, pour un tarif de 10€ et 5€ en tarif réduit.

Plus d’informations sur la visite du Palais : Palais Princier de Monaco