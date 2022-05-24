В период до 2024 года в действующем торговом центре в районе Фонвьей должны быть проведены масштабные ремонтные работы. Грядущие изменения, эволюция супермаркета Carrefour и будущее магазинов, Monaco Tribune рассказывает о проекте, который вскоре будет реализован в Княжестве.

«В будущем торговом центре должно быть 70 магазинов по сравнению с 38 существующими сегодня». Слова Филиппа Клерисси (Philippe Clerissi), президента торгового центра Fontvieille, иллюстрируют важность предстоящей работы. На данный момент график не установлен, но если он будет соблюдаться, то все должно начаться со строительства «300 новых парковочных мест в 2023 году», с «расширением в порт».

Внутренние изменения будут проведены путем сокращения различных этажей торгового центра для создания «трех новых этажей».

Это также даст возможность полностью изменить эстетику здания: «В центре галереи обязательно будет световой люк, а также большая застекленная площадь», — говорит президент галереи.

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«Магазины услуг должны остаться на первом этаже, а остальные магазины будут перераспределены в новом центре», — продолжает Филипп Клерисси. Химчистки, табачные магазины, мастерские по ремонту телефонов, рестораны и аптеки должны быть избавлены от необходимости менять помещение. Как реконструкцию будут переживать другие магазины пока не сообщается.

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Будущее расположение существующих магазинов?

Если информация о содержании работ кажется ясной, то будущее некоторых магазинов в торговом центре не столь очевидно. «Я знаю, что по идее мы должны подняться на один этаж, — говорит управляющая детским магазином на первом этаже. «Ждете ли вы этих перемен?» «И да, и нет, мы боимся, что будет полный беспорядок, как только начнутся строительные работы».

В другом магазине, на первом этаже, уже витает неопределенность: «Нам говорили обратное, что люди будут спускаться», — удивляется один из них. После общения с десятью магазинами, подтверждается, что все различные торговцы знают о предстоящих работах, но лишь немногие знают, какая участь им уготована. Также никто не знает точные даты работ.

Что изменится в супермаркете Carrefour?

Первым, кого затронут эти будущие работы, станет супермаркет Carrefour. «В ближайшие два-три года Carrefour Monaco будет расширяться и модернизироваться. Дополнительные 1 000 м2, которые мы получим в свое распоряжение в будущем торговом центре Fontvieille, позволят нам увеличить торговую площадь на первом этаже и предложить покупателям единую кассу благодаря прямому доступу на первый этаж через внутренний эскалатор», — объяснил Реми Фейпелер (Rémi Feipeler), управляющий супермаркетом, в интервью Monaco Business News в начале года.

Важное событие, которое позволит ему развивать «некоторые очень оживленные нишевые рынки, такие как сезонные товары […] товары для домашних животных, которые имеют большой потенциал в Монако, или даже продукты со всего мира», — говорит молодой директор, занимающий этот пост с 2019 года.

Как руководитель 300 сотрудников, которые работают в магазине площадью 5 500 м2, он приветствует будущие изменения.