Entro il 2024 l’attuale centro commerciale nel quartiere di Fontvieille dovrebbe essere sottoposto a lavori imponenti. Monaco Tribune vi offre una panoramica su questo futuro progetto del Principato, con cambiamenti imminenti, la trasformazione del Carrefour e l’accoglienza dei commercianti.

“Dovrebbero esserci 70 negozi nel futuro centro commerciale, contro i 38 di oggi”. Philippe Clerissi, presidente del centro commerciale Fontvieille, spiega l’importanza dei lavori previsti. Per il momento non c’è alcun programma fisso ma se tutto va come deve andare i lavori dovrebbe partire con “300 nuovi posti auto nel 2023” e un “ampliamento sul porto”.

Largo anche alle modifiche interne, con la modifica dei diversi piani del centro commerciale e la creazione di “tre nuovi piani”.

Sarà anche l’opportunità di cambiare completamente l’estetica dell’edificio: “Ci sarà sicuramente un lucernario al centro della galleria, accompagnato da un’ampia parte vetrata”, illustra il presidente della galleria.

“I negozi che offrono servizi dovrebbero rimanere al piano terra e il resto dei marchi sarà ridistribuito nel nuovo centro” continua Philippe Clerissi. La lavanderia, il tabacchi, il centro di riparazioni telefoniche, i ristoranti e la farmacia dovrebbero tutti restare dove sono. Per il resto dei commercianti, invece, è tutto ancora un mistero.

Salire? Scendere? Spostare il negozio?

Se le informazioni sui lavori sembrano piuttosto chiare, lo stesso non si può dire sul futuro dei vari commercianti del centro. “Riceviamo informazioni con il contagocce, so che dovremmo salire di un piano” afferma il gestore di un negozio per neonati al piano terra. Si aspettava questo cambiamento? ” Sì e no, sarà un bel pasticcio, lo capiremo appena ci saranno i lavori”.

In un altro negozio, al primo piano, c’è già parecchia incertezza: “A noi è stato detto il contrario, che saremmo scesi” affermano sorpresi. Dopo aver parlato con una decina di commercianti, abbiamo la conferma che tutti sanno dei lavori in programma ma che pochissimi conoscono quale destino li aspetta, né le date precise dell’evento.

Cosa cambia per il Carrefour?

Il primo interessato da questi lavori sarà il supermercato Carrefour. “In 2 o 3 anni, Carrefour Monaco si amplierà e sarà più moderno. Gli ulteriori 1.000 m2 che avremo a disposizione nel futuro Centro Commerciale Fontvieille ci permetteranno di aumentare la superficie di vendita al 1° piano e di offrire ai clienti un unico punto cassa grazie all’accesso diretto al piano terra tramite una scala mobile interna” spiega Rémi Feipeler, direttore del supermercato, in un’intervista rilasciata a Monaco Business News all’inizio dell’anno.

Un cambiamento importante che gli consentirà in particolare di sviluppare “alcuni mercati di nicchia molto promettenti, come i prodotti di stagione […], quelli per animali, che hanno un grande potenziale a Monaco, o anche prodotti da tutto il mondo” si augura il giovane direttore, in carica dal 2019.

A capo di 300 dipendenti, che occupano gli attuali 5.500 m2 del negozio, il dirigente accoglie con entusiasmo i cambiamenti futuri.