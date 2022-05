D’ici à 2024, d’importants travaux devraient avoir lieu dans l’actuel centre commercial du quartier Fontvieille. Changements à venir, évolution du Carrefour et accueil des commerçants, Monaco Tribune vous fait un tour d’horizon de ce futur projet dans la Principauté.

« Il devrait y avoir 70 boutiques dans le futur centre commercial, contre 38 aujourd’hui ». Les mots de Philippe Clerissi, président de la galerie marchande du centre commercial Fontvieille, illustrent l’importance des travaux à venir. Pour l’instant, le calendrier n’est pas figé mais s’il est respecté, tout devrait commencer par « 300 nouvelles places de parking en 2023 », avec un « agrandissement sur le port ».

Place aux changements internes, avec l’abattement des différents étages du centre commercial pour la création de « trois nouveaux étages ».

L’occasion de changer totalement l’esthétisme du bâtiment également : « On retrouvera sûrement un puis de lumière au centre de la galerie, accompagnée d’une grande partie vitrée », illustre le président de la galerie.

« Les magasins de services devraient rester au rez-de-chaussée et le reste des enseignes seront redistribuées dans le nouveau centre » poursuit Philippe Clerissi. Pressing, tabac, réparation de téléphone, restauration, pharmacie, tous devraient échapper aux changements de locaux. Pour le reste des commerçants, le mystère reste presque entier.

© SOCRI MC – FUKSAS – AB ARCHITECTURE – L35

Monter ? Descendre ? Déplacer le magasin ?

Si les informations sur la teneur des travaux semblent claires, l’avenir des différents commerçants du centre commercial l’est moins. « On a les informations au compte-goutte, je sais qu’on devrait normalement monter d’un étage » évalue la gérante d’un magasin pour nourrissons au rez-de-chaussée. Vous attendez ce changement ? « Oui et non, ça va être un sacré bazar, dès qu’il y a des travaux on appréhende ».

Dans une autre enseigne, au premier étage, l’incertitude se créé déjà : « On nous a dit l’inverse, que les gens descendraient » s’étonne-t-on. Une dizaine de commerces plus tard, cela se confirme que les différents marchands sont tous au courant des travaux à venir mais que très peu savent quel sort leur sera réservé, ni les dates précises de l’évènement.

Quels changements pour le Carrefour ?

Le premier concerné par ces futurs travaux est le supermarché Carrefour. « D’ici 2 à 3 ans, Carrefour Monaco va s’agrandir et se moderniser. Les 1000 m2 supplémentaires dont nous disposerons dans le futur Centre Commercial de Fontvieille nous permettront d’augmenter la surface de vente du 1er étage et de proposer aux clients un seul passage en caisse grâce à l’accès direct au rez de chaussée via un escalator interne » explique Rémi Feipeler, directeur du supermarché, dans une interview donnée au Monaco Business News au début de l’année.

Une grande évolution qui lui permettra notamment de développer « certains marchés de niches très porteurs, comme les produits saisonniers […] l’animalerie, qui a un fort potentiel à Monaco, ou encore les produits du monde » ambitionne le jeune directeur, en poste depuis 2019.

A la tête de 300 employés, qui parcourent les actuels 5500m2 de surface du magasin, il accueille ces futurs changements avec enthousiasme.