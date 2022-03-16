Мэр Монако в интервью Monaco Tribune подробно рассказал о масштабных муниципальных проектах на 2022 год. Благоустройство, мероприятия и приближение сроков завершения крупных работ в 2023 году: Жорж Марсан (Georges Marsan) представил полный обзор деятельности Монако на текущий год.

1. В приоритете — Экзотический сад

Это большой проект Мэрии: полное открытие легендарного Экзотического сада. Если Ботанический Центр работает в обычном режиме, то Сад, как и грот, в настоящее время закрыт для посещения на реконструкцию. «Мы должны были возобновить его работу в июне, чтобы отдать дань памяти Князю Альберу I, зачинателю Ботанического сада, официально открывшегося в эпоху правления Луи II.»

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Однако «недопонимание» между Правительством и Мэрией привело к задержке окончания работ, изначально назначенного на июнь 2022 года, и теперь они должны быть завершены лишь в июне 2023-го. В скором времени снова откроется магазин, а темп работ будет увеличен, чтобы «полностью перестроить» Экзотический сад. «Мы ежедневно получаем сообщения от людей, которые ждут лишь одного: смочь скорее вернуться в Сад. Мы осознали, что Сад крайне популярен, особенно за границей.»

© Michaël Alesi / Управление по связям с общественностью

2. Открытие яслей в рамках проекта Testimonio

Через несколько месяцев, в сентябре 2022 года, в новых помещениях зданий Testimonio официально заработают ясли. Testimonio — это масштабный проект государственного жилья рядом с Монте-Карло Ларвотто (Monte-Carlo Larvotto), оцененный в 40 миллионов евро. Так, Княжество пополнится 50 новыми местами для малышей.

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«Это позволит нам создать достаточно мест в яслях, чтобы удовлетворить нужды монегаскского населения. – с радостью отмечает Жорж Марсан, мэр Монако. – Мест хватало и раньше, но в некоторых случаях всё-таки приходилось делать исключение. Сегодня этого не требуется.»

3. Продолжение работ во восстановлению Виллы Ламартин

В здании, расположенном в Монте-Карло, некогда находились фоно- и видеотека. В настоящее время в Вилле Ламартин (Villa Lamartine) производятся капитальные ремонтные работы, начавшиеся больше года назад, и завершение которых ожидается в 2023 году. Их стоимость составила 7 миллионов евро.

Этот проект был полностью профинансирован Мэрией, благодаря прибыли, полученной с продажи бывшего здания досугового клуба Club le Temps de Vivre. «Мы хотим внедрить Club le Temps de Vivre и его деятельность в жизнь Виллы Ламартин, создав, одновременно с этим, площадку для общения между людьми разных поколений.» Действительно, главный зал Виллы площадью около 700м2 может быть приватизирован.

4. Возобновление мероприятий в Пространстве Лео Ферре и в Монако

Любители музыки могут порадоваться. Впервые за два года и начиная с апреля, в Пространстве Лео Ферре (Espace Léo Ferré) запланировано два концерта: группа General Elektriks выступит 2 апреля, а певица Анна Сила (Anne Sila) – 23 апреля.

Также, будут вновь проведены Летний Фестиваль (Le village d’été) и Праздник Музыки (Fête de la Musique), как и Карнавал Монако (Carnaval de Monaco). «Монегаски ждали этого с нетерпением. – делится Жорж Марсан. – 21 июня – важная дата. Это также и глоток свежего воздуха для сотрудников, обслуживающих мероприятия.»

© Мэрия Монако

5. Открытие Кафе Попечителей в помещениях «A Fabrica»

Начиная с конца марта, по инициативе Мэрии будет организовано ежемесячное собрание. Речь идёт о Кафе Попечителей (Café des Aidants): проект направлен на поддержку людей, не всегда имеющих профильное образование, но отдающих личное время и силы на помощь близким с ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью. Инициатива позволит ухаживающим за родными встречаться в спокойном месте, в Парке Принцессы Антуанетты (Parc Princesse Antoinette).

«Мы должны думать о людях, которые, например, ухаживают за своими родителями, и которые, вследствие этого, сами нуждаются в поддержке. Такие собрания для них — возможность на мгновение остановиться, выдохнуть и поделиться своим опытом с другими.»