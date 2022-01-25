Двустороннее движение будет вскоре восстановлено на бульваре Ларвотто.

В ближайшие дни будет введено поочерёдное движение на период работ, направленных на придание бульвару первоначального вида, которые займут около двух с половиной месяцев. Таким образом, окончание ремонтных работ ожидается к началу апреля. До тех пор, утром движение будет односторонним при въезде в Монако, а при выезде — во второй половине дня, а также в выходные дни.

Затем, временный мост может быть частично демонтирован, а поочерёдное движение продолжится на авеню Княгини Грейс до июля: к этой дате ожидается завершение всех больших ремонтных работ. Также, в целях избежания загруженности улиц автотранспортом, было объявлено о строительстве перекрёстка с круговым движением к 2024 году.

С 2017 года на бульваре Ларвотто проводятся широкомасштабные работы в рамках проекта Testimonio II. Он будет включать в себя две жилые башни, в которых к 2024 году разместится 348 государственных квартир. Также, к этому времени будут построены ясли на 50 мест, 61 частная квартира, 1100 парковочных мест и новая Международная Школа Монако (Ecole Internationale de Monaco).