Княжество начинает приём заявок от граждан Монако на получение государственного жилья.

Вы ищите квартиру в Княжестве? Тогда процедура «Комиссия Тестимонио II и другое доступное жильё» («Commission Testimonio II et autres logements disponibles») должна привлечь ваше внимание. Правительство объявило о приёме заявок до 4 февраля 2022.

В рамках Национального жилищного плана, запущенного в 2019, до конца года монегаскским семьям будет выделено 348 государственных квартир. Все они расположены в только что построенных башнях Testimonio II и II bis.

Простая процедура подачи заявки онлайн

Если вы заинтересованы в возможности получения такого жилья, вы можете подать заявку посредством предназначенной для этого страницы на сайте teleservice.gouv.mc. Вы также можете подать заявку через MonGuichet.mc, новый портал Правительства и Мэрии Монако.

Так, вы сможете предоставить все требуемые для создания вашей заявки документы и сэкономить время, благодаря предварительно заполненным данным (цифровая идентификация MonGuichet.mc). Удобная услуга, которую Администрация предоставляет в рамках программы цифровой трансформации Extended Monaco.

«Одна из целей цифровых технологий – это облегчить пользовательский опыт, в особенности в важные моменты жизни Монегасков. (…) Безбумажный обмен информацией с Администрацией – это ключевой элемент, позволяющий удовлетворить их ожидания», объясняет Фредерик Жента (Frédéric Genta), Межведомственный уполномоченный в области Цифровой Трансформации.