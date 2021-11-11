











10 ноября Княжеское правительство запустило веб-сайт Monguichet.mc, объединяющий все цифровые услуги, предлагаемые в Монако.

Больше никаких бесконечных процедур: все запросы и документы доступны на одном сайте. Портал Monguichet.mc заработал 10 ноября, как правительство и анонсировало на пресс-конференции несколько недель назад.

Сайт упрощает услуги для пользователей, будь то граждане и резиденты Монако или предприниматели Княжества. «Эта платформа представляет собой каталог из примерно 70 цифровых процедур. Это централизация услуг, но ни в коем случае не замена бумажному формату», — подчеркнул в интервью Monaco Info директор Monegasque Digital Services Жюльен Деянович (Julien Dejanovic).

Новый этап дигитализации

Теперь можно создать учетную запись на Monguichet.mc или подключиться к старой учетной записи Teleservices, чтобы выполнять все процедуры онлайн и отслеживать их статус. «MonGuichet.mc — это новый шаг, направленный на то, чтобы упростить отношения пользователя с государственными службами в широком смысле», — пояснил Жюльен Деянович.

Правительство решило создать Monguichet.mc в дополнение к новой цифровой идентификации, запущенной в июне прошлого года. «В конечном итоге владельцы этой цифровой идентичности получат доступ к большему количеству услуг, а их подключение будет упрощено», — уточняет Марин Роландо (Marine Rolando), руководитель отдела электронного правительства в департаменте цифровых услуг.