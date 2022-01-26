Объём работ по реконструкции превысил первоначальную оценку.

Это был один из основных вопросов для обсуждения на заседании Муниципального Совета (Conseil Communal) в понедельник 24 января: долгожданное открытие Экзотического сада Монако (Jardin Exotique), закрытого на реконструкцию с мая 2020 года. Дата окончания работ уже переносилась, в том числе из-за пандемии Covid-19.

На этот раз, как представляется, требуемый объём работ по обеспечению безопасности на объекте, которые включают в себя демонтаж искусственных камней и замену трёх из десяти мостиков, куда более значителен, чем прогнозировалось. Согласно Мэрии, для продолжения работ по реконструкции потребуется вложение в размере десяти миллионов евро, однако, эта сумма не была предвидена в бюджете Княжества на 2022 год.

В этих условиях муниципальные избранники с трудом могут планировать открытие Экзотического сада в июне. Мэр Монако Жорж Марсан (Georges Marsan) должен в скором времени обсудить сложившуюся ситуацию с Княжеским Правительством, чтобы найти благоприятное решение для «этого привлекательного объекта наследия, который заслуживает нашего самого пристального внимания», в котором трудятся 45 наёмных сотрудников.

И это неудивительно: Экзотический сад, который каждый год осматривают тысячи туристов, является вторым самым посещаемым объектом в Княжестве, который даже попал в список «150 самых красивых садов мира» в 2021 году.