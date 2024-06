Сэр Стелиос Хаджи-Иоанну: монакская доля на полпути между бизнесом и филантропией

Оставив руководство авиакомпанией, основатель easyJet продолжает руководить из Княжества своей разветвленной империей и отстаивать свою марку, плод маркетингового таланта.

Ведя бурную деятельность в Монако, Сэр Стелиос Хаджи-Иоанну отводит существенную часть своего времени на благотворительные дела своего Фонда, которому он пообещал после смерти оставить большую часть своего состояния.

Сэр Стелиос Хаджи-Иоанну

Сэр Стелиос Хаджи-Иоанну проводит в Монако ежегодное совещание easyFamily

Мартовским утром 2023 года в монакском порту Эркюль царит необычная суета. Над водой поднимаются клубы дыма. Собирается толпа заинтригованных зевак, некоторые достают свои телефоны, чтобы заснять сцену.

Под рев сирен несколько пожарных машин мчатся на набережную. Пожарные команды стремительно бегут на 50-метровую яхту, пришвартованную в монакском порту. Начинается эвакуация «жертв» пожара.

Напряжение спадает. Заканчиваются учения по пожаротушению. Обычные учения для пожарных Монако, но, наверное, они надолго запомнят этот день, когда они попали на Fly me to the moon, роскошную яхту, предоставленную по этому случаю не совсем обычным резидентом Монако – сэром Стелиосом Хаджи-Иоанну.

Пожарные Монако выдвигаются на тушение пожара на яхте сэра Стелиоса © Monaco Info через Facebook

Однако яхт в порту Монако хватает. То, что сэр Стелиос Хаджи-Иоанну предоставил свою яхту монакским пожарным для учений, говорит само за себя о видном месте кипрского бизнесмена в Княжестве. Особом месте, на полпути между блестящим успехом в бизнесе и безграничной филантропией.

«Добиться многого, чтобы больше отдать обществу»: таким мог бы быть девиз сэра Стелиоса Хаджи-Иоанну. От кипрских берегов до благотворительных приемов в Монако через взлетно-посадочные полосы всей Европы – наш рассказ о карьере монакского резидента, создавшего в Княжестве настоящий «концентратор» своего успеха и безграничной щедрости.

Концерн easyGroup, 30 лет успеха «brand value»

Нельзя говорить о сэре Стелиосе Хаджи-Иоанну, не упомянув easyJet, одну из первых бюджетных авиакомпаний, благодаря которой бизнесмен устроил настоящую революцию в секторе воздушных перевозок. Но также нельзя и резюмировать карьеру бизнесмена только этим успехом. Начиная с 2010 года, Стелиос Хаджи-Иоанну постепенно отходил от руководства easyJet, оставаясь одним из основных акционеров предприятия с 15% акций.

Сэр Стелиос Хаджи-Иоанну справляет 30-летие easy

Из-за пандемии Ковид-19, Брексита и внутренних разногласий, в последние годы компания переживала определенные трудности, отразившиеся как на ее фонде оплаты труда, так и на ее котировке на бирже. После долгих распрей с руководством компании Стелиос Хаджи-Иоанну в 2022 году в конце концов поддержал проект закупки 60 новых самолетов Airbus.

В 2022 году в аэропорте Ниццы компания easyJet справила свое 10-летие – © easyJet

Похоже, это было не столь важно для монакского резидента. Компания easyJet – его «чадо» навсегда, но сегодня сэра Стелиоса Хаджи-Иоанну больше захватывает «easy family».

Настоящая империя, основанная три десятка лет назад, сегодня «easy» выросла до тысячи торговых марок: easyJet, конечно, а также easyHotel, easyCar, easyMoney, easyStorage, easyBus, easyFly, easyHub, easyProperty, easyCoffee, easyGym, easyFerry, easyStorage, easyTech, easyKiosk, easyInsure, easyCinema, easyCruise, easyRentacar, easyInternetcafe, easyContainer, easyTruck, easyFood, easyMusic, easyTelecom, easyTravel, easyMobile, easyJobs, easyGaming, easyWatch, easyTaxi, easyVan, easyAir, easyFootball, easyTrain, easyCurrency, easyCoach, easyEnergy, easyDogwalker, easyParking, easyArt, easyMortgage и т.д. и т.п.

Простая и эффективная бизнес-модель easyGroup основывается на прибылях от уступки лицензии марки easy множеству самых разнообразных предприятий: например, easyGroup получает 0,25% от цены каждого билета, проданного на сайте easyJet.com.

Практически каждый раз эта модель «brand value» приносит успех нашему «серийному предпринимателю», который в начале года справил 30-летие easyGroup и проводит в Монако ежегодные совещания «easy Family».

«Основание бюджетной авиакомпании – моя лучшая идея», охотно признается сэр Стелиос, «моей второй лучшей идеей было сохранить наименование «easy» для моего частного предприятия. Таким образом я смог расширить марку и сохранить собственность на наименование».

Наименование и знаменитый бело-оранжевый логотип стоят теперь целое состояние и естественно вызывают зависть.

Члены семейства easyGroup на совещании в Монако в 2024 году © easyGroup

Защита марки easy обходится дорого

Марка «easy» – гениальная маркетинговая находка – регулярно становится предметом судебных баталий. Сэр Стелиос Хаджи-Иоанну неустанно защищает свою интеллектуальную собственность и, конечно, основной источник доходов для своей семьи и благотворительной деятельности.

В своем «крестовом походе» на тех, кого он сам называет «ворами марок», бизнесмен активно преследует хитрецов, «вводящих в заблуждение» публику, присваивая себе имя и репутацию дела всей его жизни.

В декабре прошлого года британский суд приговорил основателя Easy LiveAuction, сайта онлайновых аукционов, к штрафу в размере 180 000 фунтов стерлингов концерну easyGroup за «введение потребителей в заблуждение». Ранее предприятие Easy Car Credit Limited было вынуждено склонить голову перед жалобой бизнесмена.

easyGroup © Все права защищены

Сэр Стелиос Хаджи-Иоанну очень привязан к своей марке и не задумываясь преследует даже нескольких артистов – британскую группу Easy Life и диджея Easyfun – за косвенный ущерб его репутации.

Почему надо преследовать узурпаторов марки? «Кража марки – очень выгодное дело, объясняет монакский резидент, потому что узурпатор намеренно вводит потребителя в заблуждение, создавая видимость того, что его предприятие входит в семейство easy, с одной-единственной целью – увеличить свои продажи. Это – не невинная ошибка, а преднамеренная стратегия максимального увеличения своих прибылей без контроля качества, который ведет easyGroup Ltd, и без выплаты ежегодных роялти».

Бизнесмен напоминает нам, что «исключительные коллективные усилия членов семейства easy превратили марку в предприятие, заслуживающее доверия». Поэтому и речи быть не может о том, чтобы позволять бестактным людям наносить ущерб этой репутации.

Стратег, расколовший европейский рынок воздушных перевозок

Доверие строится долгие годы, а рушится в мгновение ока. Сэр Стелиос Хаджи-Иоанну хорошо это знает, ведь он строил свою империю более трех десятилетий.

Стелиос родился в 1967 году в Афинах, в семье греческого судовладельца Лукаса Хаджи-Иоанну. Его отец – киприот-самоучка – основал компанию Troodos Shipping и сделал свое состояние на скупке старых танкеров. Окончив престижную London School of Economics и получив диплом магистра в лондонском City University (Cass Business School), Стелиос делает первые шаги в мире бизнеса в компании своего отца.

Но у юноши – большие амбиции, и уже в 25 лет он основывает собственную компанию по морским перевозкам – Stelmar Tankers. «Я хотел доказать, что я не папенькин сынок», вспоминает Стелиос в интервью ирландскому изданию Business Post этой зимой.

«В двадцать лет, продолжает бизнесмен, я хотел создать марку, которая станет знаменитой. Наше семейное предприятие работало в сфере морских перевозок B2B, и никто не знал, чем я занимаюсь в жизни. Свое первое предприятие – Stelmar Tankers – я основал в 20 лет, но оно тоже работало в В2В, поэтому и не прославилось. Тогда я решил создать марку, известную на весь мир. Такое у меня было желание».

Во время путешествия в США у Стелиоса зародилась интуиция, которая позже обеспечит его состояние. Он изучает модель low cost и решает атаковать почти полную монополию больших национальных авиакомпаний, безгранично царствующих в европейском небе. Решение принято: предлагать «перелеты по Великобритании по цене пары джинсов».

В 28 лет Стелиос Хаджи-Иоанну основывает easyJet. Какова концепция? Вдвое сократить тарифы традиционных авиакомпаний, вдвое сократив эксплуатационные расходы на полеты. Этот революционный проект заработал не сразу.

«Не всегда было легко, вспоминает предприниматель, все было очень нервно и рискованно, я в то время мало спал. К счастью, все получилось. Я до сих пор думаю, что надо пользоваться связями с общественностью для рекламы нового предприятия. Пускаться в новый бизнес одному стоит очень дорого».

Чтобы вторгнуться на рынок, в котором царят международные гиганты, Стелиос положился на свое обостренное чувство маркетинга. Молодой хозяин предприятия оделся в оранжевый комбинезон «easy» и сел на торжественный первый рейс конкурентной авиакомпании, которую он потом… купил.

«Воздать обществу то, что оно мне дало»

«Спустя тридцать лет easyJet перевозит более 100 миллионов пассажиров в год и владеет 350 самолетами, обслуживающими около тридцати стран мира. Став миллиардером, сэр Стелиос Хаджи-Ионну отводит существенную часть своего времени, энергии и состояния на филантропию. «Один из самых обогащающих и приятных факторов в моей модели предприятия это то, что она обеспечивает регулярный поток прибыли, и я использую этот поток, чтобы воздать обществу то, что оно мне дало», утверждает первый монакский резидент, присоединившийся в 2017 году к инициативе Билла Гейтса The Giving Pledge, обязавшись выделить большую часть своего состояния на благотворительность.

Наш гиперактивный предприниматель занимается благотворительностью через свой фонд Stelios Philanthropic Foundation. Основавшись в Монако, фонд располагает 300 000 фунтов стерлингов на поддержку, среди прочих, юных британских предпринимателей: «благодаря этой помощи мы будем находить и поддерживать новые показательные примеры в предпринимательстве», надеется Стелиос, не утративший ни дюйма своей деловой жилки.

Располагая конференц-залом для ассоциаций и культурных мероприятий (таких как будущий показ фильма, посвященного Князю Альберу II), Stelios Philanthropic Foundation активен на всех фронтах: пожертвование в размере 640 000 фунтов стерлингов в пользу Unicef на лечение голодающих детей в секторе Газа; совместное пожертвование с греческой диаспорой Монако в пользу нуждающихся семей в Греции; помощь молодым кипрским предпринимателям; вознаграждения совместным греко-кипрским предприятиям за поддержание мира на разделенном острове Кипр; премия в размере 200 000 фунтов стерлингов британским предпринимателям-инвалидам; сбор в присутствии Князя Альбера II нескольких сотен тысяч евро на охрану окружающей среды в Средиземном море, а также сборы в пользу фонда Князя Альбера II и WWF; раздача спальных мешков бездомным в Монако; пожертвования в пользу ассоциации Air League; инициативы в спорте и борьбе за мир и прочее.

Князь Альбер II и Генеральный директор WWF International, доктор Кристен Шуийт, с сэром Стелиосом Хаджи-Иоанну – © Stelios Philanthropic Foundation

Монако в душе

Награжденный Князем Альбером II в ноябре 2023 года орденом Святого Карла – высшей наградой в Княжестве – сэр Стелиос обязан своим титулом Кавалера королеве Англии Елизавете II.

В 2023 году сэр Стелиос возведен Князем в Кавалеры Ордена Святого Карла – Все права защищены.

Но именно в Монако остается его сердце. Именно в Монако в марте этого года он присоединился к толпе, приветствовавшей Князя в день его рождения. В Монако он присоединился и к Monaco Economic Board. Именно в Монако он инвестирует в местную культуру и поддерживает работников Больничного центра Княгини Грейс. Стелиос управляет своей империей, чтобы больше воздать местным общинам и странам, принимавшим его.

Сердцем в Монако, потому что «некоторые проблемы слишком масштабны и слишком далеки (…). Мы предпочитаем поддерживать четыре-пять стран, в которых я провел часть моей жизни», говорит он. «Я надеюсь, что, передав достаточно средств моему Фонду, этот Фонд сможет продолжать творить добро от моего имени. Это будет мое наследие».