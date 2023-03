Un exercice anti-incendie s’est tenu à Monaco

La cible : un yacht de luxe de 49 mètres.

Lorsque le capitaine du Fly me to the moon sonne l’alerte aux alentours de 10 heures jeudi dernier – car de la fumée s’échappe de son bateau – c’est une mécanique bien huilée qui s’ensuit. En l’espace de quelques minutes, ce sont sept véhicules et une trentaine de sapeurs-pompiers qui se réunissent sur le Port Hercule pour sauver le superyacht, qui appartient au résident monégasque et fondateur d’easyJet : Sir Stelios Haji-Ioannou.

© Monaco Info via Facebook

Pour que ce type d’incident soit contrôlé de la meilleure des manières, le Corps des Sapeurs-Pompiers doit travailler de concert avec la Société d’exploitation des ports de Monaco, la Division de la police maritime et aéroportuaire et la Direction des Affaires Maritimes. « C’est cette synergie commune qui va nous permettre d’être efficace et de mener à bien la mission », témoigne le commandant Stéphane Vincent au micro de Monaco Info.

© Monaco Info via Facebook

Évacuation des victimes (des mannequins pour l’exercice), gestion des bien à bord, barrage anti-pollution installé dans l’eau : la mission est complète et est effectuée en l’espace d’une heure et demi. « Depuis quatre ans, annuellement, on fait un exercice. (…) Dans un port, l’un des risques majeurs est le problème à bord d’un bateau », explique Olivier Lavagna, Directeur de la Société d’Exploitation des Ports de Monaco, au micro de Monaco Info.

Un exercice parmi plusieurs autres, c’était donc une semaine particulière pour le Corps des Sapeurs-Pompiers de Monaco. Selon nos confrères de Nice-Matin, trois autres exercices ont eu lieu à Fontvieille : un incendie dans un sous-sol, un autre dans un local d’entretien et une simulation de feu de mobilier dans une salle de musique. Le tout réalisé en présence et avec l’aide de l’École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers d’Aix-en-Provence.