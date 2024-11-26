Бустани: могущественная и скромная семья – символ связей Монако с Ливаном

Семья Бустани – от главы клана Набиля Бустани, архитектора возрождения отеля Métropole Monte-Carlo, до его сыновей, коллекционера Маджида, страстного поклонника творчества Фрэнсиса Бэкона, и его брата Фади, продолжателя гостиничного бизнеса своего отца – столь же скромна, сколь и глубоко привязана к Княжеству и княжеской семье.

Для Фрэнсиса Бэкона «самым важным (было) – рассматривать картины, читать стихи или слышать музыку. Не понимать или знать, а чувствовать».

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28 октября, в годовщину рождения британского художника и поклонника Монако, фонд Francis Bacon MB Art Foundation отпраздновал своё десятилетие. Благодаря ряду мероприятий, организованных по этому случаю, событие дало возможность вновь «прочувствовать» всю силу творчества одного из величайших художников 20 века.

Основанный в 2014 году Маджидом Бустани фонд, посвящённый творчеству Фрэнсиса Бэкона, быстро стал настоящим учреждением в Княжестве. С ним может соперничать только вечер антологии в отеле Métropole Monte-Carlo. Культовое заведение Metropole в этом году начало новую серию масштабных работ, сразу после получения двух «ключей» от знаменитого гида Мишлен – награда, которая добавляется к двум «звездам», присвоенным ресторану отеля, Les Ambassadeurs by Christophe Cussac.

Это – еще один успех семьи Бустани, ведь роскошный отель принадлежит Маджиду и его брату Фади. Скромный клан приобрёл могущество в Монако с тех пор, как его глава – Набиль Бустани – поселился в Княжестве в 1970-х годах.

Выходец из старинного рода ливанских государственных деятелей, священнослужителей и ученых, Набиль Бустани родился в Ливане в 1924 году. Среди его предков – герой арабского Возрождения Бутрус аль-Бустани. Начав карьеру в ливанской политике, бизнесмен нацелился сначала на Женеву, а затем на Монте-Карло: «Отель Métropole был выставлен на продажу (…). Сделка была заключена быстро», вспоминал он в конце своей жизни.

После покупки предприниматель начал многолетние ремонтные работы, по окончании которых с большой помпой и в присутствии князя Ренье III состоялось открытие Métropole. Роскошный отель быстро завоевал международную репутацию и привлёк элиту со всего мира.

Близкий к княжеской семье, на короткой ноге с Ренье III, который каждый год навещал его в его ливанском поместье в Деббии, Набиль Бустани был избран депутатом в Ливане в 1992 году. Начиная с этого года, он провёл большую часть оставшейся жизни на родине, передав оперативное управление делами в Монако двум своим сыновьям – Фади и Маджиду.

Фади Бустани (слева), его отец Набиль и брат Маджид в 1990-е годы – журнал Hotels Magazine.

В Бейруте, где он отныне жил, предприниматель занялся восстановлением ливанской столицы, а также гуманитарной деятельностью. Созданный в 2006 году вместе с его сыном Фади, фонд Nabil Boustany Foundation, в частности, участвует в сохранении и восстановлении нескольких сотен ливанских храмов.

Скончавшись в 2009 году, Набиль Бустани завещал своим детям настоящую коммерческую и туристическую империю, оцененную в несколько миллиардов долларов, и конечно же, отель Métropole Monte-Carlo, который с его стилем Прекрасной эпохи и исключительными роскошными апартаментами, спроектированными дизайнером интерьеров, Жаком Гарсиа, стал одной из жемчужин гостиничного бизнеса Монако.

Не стоит забывать и о его спа-салоне Givenchy, его бассейне, спроектированном Карлом Лагерфельдом, и ресторане Yoshi, – единственном японском заведении на Лазурном берегу, удостоенном звезды Мишлен, – а также торговом центре Metropole Shopping с его 80 магазинами моды, роскоши, высоких технологий и ювелирных изделий. Столько ключевых и знаковых мест в Монако, прославляющих Княжество за его пределами.

Фади Бустани: гостиничный бизнес – в крови

Собственность семьи Бустани блистает в Монако и за его пределами, но сам семейный клан отличается своей скромностью. «Это очень скромная и чрезвычайно мудрая семья с чётким представлением о своих целях», признается в издании Hotels Magazine Серж Этуен, генеральный директор отеля Métropole.

«Все так продуманно!» – восклицает в том же издании консультант по роскоши Дэвид Ричи. По его словам, «отель в том виде, в каком он существует сегодня, полностью является результатом творчества Фади» Бустани. Этот резидент Монако, родившийся в 1967 году в деревне Диббия, имеет швейцарское и ливанское гражданство. В начале 1990-х годов Фади учился в престижном Кембриджском университете, причём юноша стал одним из первых студентов, поступивших на программу MBA в британском кампусе.

Учёба в университете настолько заинтересовала бизнесмена Фади Бустани, что в 2018 году он профинансировал строительство нового здания Кембриджской школы бизнеса, которая, в свою очередь, назвала один амфитеатр в честь своего благотворителя.

Фади Бустани – Hotels Magazine

«Фади был звездой нашей команды во время учёбы в Кембридже», вспоминает один из его однокурсников, «и с тех пор он остаётся щедрым и вдохновляющим другом. Его великолепное пожертвование – пример для всех нас». Фади Бустани не гоняется за славой, он стремится продолжить дело своего отца, культивируя ту же скромность и ту же заботу о человечности.

Жан-Клод Мессан из отеля Royal Mansour Marrakech описывает его как «теплого и дружелюбного, лишенного эгоизма и умного менеджера». Фади предпочитает, по его собственному признанию, «вкладывать деньги в создание чего-то невероятного и позволять другим продвигать это дело. Это занимает больше времени, но за то, когда работает, – то работает», заявил он во время очень редкого интервью, данного в 2018 году журналу Hotels Magazine.

Хотите жить счастливо – живите скромно!

Маджид Бустани – искусство в наследие

Пословица, которую, похоже, ценит и брат Фади, Маджид. Маджид Бустани родился в 1966 году в семейной деревне Диббия и вместе со своим братом является совладельцем отеля Métropole Monte-Carlo. Однако Маджид Бустани решил посвятить свою жизнь искусству. А точнее – искусству Фрэнсиса Бэкона.

Его страсть зародилась при знакомстве с творчеством художника в знаменитой галереи Тейт в Лондоне: «Когда Бэкон ворвался в мою жизнь, я был поражен этим необычным, не поддающимся классификации самоучкой и бескомпромиссным гигантом, чьи картины поднимают животрепещущие вопросы», рассказал неутомимый коллекционер редакции Monaco Tribune в апреле 2022 года.

Маджид Бустани – © Francis Bacon MB Art Foundation

Поэтому – вполне естественно, что в 2014 году Маджид Бустани решил посвятить большую часть своей деятельности творчеству британского художника. На вилле Элиза в Монако, в присутствии Князя Альбера II, он торжественно учредил единственный фонд, полностью посвященный творчеству Фрэнсиса Бэкона.

«Проект всей жизни» Маджида Бустани, для которого «идея создания в Монако единственного в мире фонда, посвященного творчеству Фрэнсиса Бэкона, казалась очевидной, поскольку художник проживал там в конце 1940-х годов и постоянно и надолго возвращался туда на протяжении всей жизни».

«Это частное некоммерческое учреждение станет новым культурным заведением в Монако», заверял коллекционер в 2014 году. Время подтвердило его правоту, и самым прекрасным образом: с коллекцией из более чем 3 500 произведений искусства Francis Bacon MB Art Foundation за десять лет зарекомендовал себя как место исследований, изучения и распространения работ художника.

«Распространение творчества Фрэнсиса Бэкона является и будет оставаться одним из моих высших приоритетов», уверяет Маджид Бустани, который также питает «надежду на то, что исследования и поддержка будущим проектам, связанным с Бэконом, откроют до сих пор неизвестные грани творчества этого уникального художника».

Доминик Моросс, частный меценат; Франсиско Диас, исполнительный директор Фонда Куомо; Оливье Венден, вице-президент и генеральный директор FPA2, и Маджид Бустани от Boustany Foundation официально подтвердили свою поддержку программы Re.Generation, подписав соглашение о партнерстве в понедельник, 15 мая 2023 г. – © FPA2

Наряду с любовью к Бэкону, старший из братьев Бустани также оказался исключительным меценатом. В 2020 году Маджид Бустани пожертвовал Школе Лувра более двух миллионов евро. Благотворительная акция была тепло встречена бывшим министром культуры Франции Франком Ристером как «самая крупная, когда-либо принятая высшим учебным заведением, зависящим от Министерства культуры».

Также известный своей скромностью (довольно редким качеством для меценатов) и личным вкладом в исследования и сохранение художественного наследия, Маджид Бустани инициировал создание в Лувре исследовательского гранта и премии Денон.

И последнее, но не менее важное: в 2020 году Маджид Бустани основал одноименный фонд в рамках Благотворительного фонда Лувра, посвященный сохранению и популяризации коллекций парижского учреждения.

Монако-Ливан: неразрывная связь

Резидент Монако Маджид Бустани не забывает делиться своей щедростью с Княжеством. В 2021 году коллекционер подарил медиатеке Монако картину Фрэнсиса Бэкона. Несколькими годами ранее, в 2016 году, он помог устроить выставку, посвящённую художнику-фигуративисту, в Grimaldi Forum.

Маджид Бустани с Князем Альбером II © Francis Bacon MB Art Foundation

Это было вполне естественно для человека, которому в 2015 году Князь Альбер II присвоил звание офицера ордена «За заслуги в области культуры». Он описал в наших колонках отношения, которые связывают его семью с Монако, как «чрезвычайно крепкую связь. Моя семья прожила здесь более сорока лет, и я глубоко привязан к Княжеству и княжеской семье».

Эта исключительная привязанность отражает связь Княжества и его жителей с Ливаном, родиной Бустани. Будь то простые поездки официальных лиц Монако в Ливан в рамках двустороннего сотрудничества, моральная поддержка, материальная и финансовая помощь на следующий день после страшного взрыва в порту Бейрута в августе 2020 года – благодаря, в частности, Ассоциации «Друзья Ливана из Монако» – или, совсем недавно, неотложная помощь ливанскому населению, пострадавшему от войны на Ближнем Востоке, – связь между Княжеством и Ливаном продолжает крепнуть с годами. Связь столь же мощная и скромная, как и семья Бустани.