Меценат и председатель Художественного фонда Фрэнсиса Бэкона (The Francis Bacon MB Art Foundation) согласился поговорить с нами о своей увлеченностью художником и о деятельности, проводимой его фондом.

Не могли бы вы рассказать о себе?

После получения степени в области делового администрирования, за которой последовала степень магистра международных отношений в Англии, я начал работать директором семейной компании в Монако. Я также являюсь совладельцем вместе со своим братом отеля Métropole в Монте-Карло и основателем Художественного фонда Фрэнсиса Бэкона (The Francis Bacon MB Art Foundation), некоммерческого учреждения, посвященного британскому художнику Фрэнсису Бэкону.

Как бы вы описали связь между вами и Монако?

Это очень сильная связь. Моя семья живет здесь уже более сорока лет, и я глубоко привязан к Княжеству и Княжеской семье.

Почему вы решили открыть Фонд Фрэнсиса Бэкона в Монако, а не в другом месте?

В студенческие годы в Лондоне я изучал историю искусств, и во время посещения галереи Тейт, когда мне было чуть больше 20 лет, я столкнулся с триптихом Бэкона «Три фигуры у подножия распятия» (1944), который не поддавался интерпретации и вызвал во мне потребность исследовать его творения.

В ходе своего исследования я выяснил, что художник впервые посетил Монако в начале 1940-х годов, что он проживал в Монако с июля 1946 года до начала 1950-х годов и что он регулярно останавливался в Княжестве со своей семьей, возлюбленными и кругом друзей до конца своей жизни.

Помещение фонда. Фото на стене: Фрэнсис Бэкон в своей студии на 7 Reece Mews, Лондон, 1977 (фотограф: Карлос Фрейре) © Francis Bacon MB Art Foundation/MB Art Collection

Его вылазки в Монако были одним из тех моментов в его жизни, о которых он говорил наиболее спонтанно. Он часто говорил о работе, которую ему удалось проделать там, несмотря на множество отвлекающих факторов. Именно в Монако он начал увлекаться изображением человеческой фигуры и начал свою первую серию пап и серию голов. Таким образом, создание фонда в Княжестве показалось мне очевидным выбором.

Его мощные образы, оттененные обостренной болью, тревожат, шокируют, завораживают. Они обладают такой завораживающей силой, что не могут оставить никого равнодушным.

Важную роль в создании этого проекта сыграла поддержка Князя Альбера II и властей Монако. Таким образом, 28 октября 2014 года, в годовщину со дня рождения художника, Художественный фонд Фрэнсиса Бэкона (The Francis Bacon MB Art Foundation) был торжественно открыт Сувереном.

Что для вас значит этот художник? Как действует на вас его искусство?

Когда Бэкон ворвался в мою жизнь, я был поражен этим необычным, не поддающимся классификации, самоучкой и бескомпромиссным гигантом, чьи картины поднимают животрепещущие вопросы. Этот наблюдатель своего времени создавал монументальные и трагические произведения, «концентраты реальности», как он метко выразился, которые завораживали и преследовали меня. Его мощные образы, оттененные обостренной болью, тревожат, шокируют, увлекают и обладают такой завораживающей силой, что не могут оставить равнодушным никого.

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Есть ли у вас любимое произведение?

Одна из моих любимых работ Бэкона, которая находится в моей коллекции, — «Скрючившаяся фигура» (англ. «Figure Crouching»), картина 1949 года, которая, вероятно, была написана в Монако.

Фрэнсис Бэкон, «Скрючившаяся фигура», 1949 © The Estate of Francis Bacon. Все права защищены / MB Art Collection

Каковы задачи вашего Фонда?

Художественный фонд Фрэнсиса Бэкона — некоммерческое учреждение, занимающееся изучением и исследованием творчества британского художника. Он был создан для того, чтобы способствовать лучшему пониманию работ, жизни и творческого процесса художника, уделяя особое внимание периоду, когда он жил и работал в Монако и Франции.

Он поддерживает исследовательскую работу, предоставляя раз в четыре года грант аспиранту из Школы Лувра, чья работа связана с Фрэнсисом Бэконом, а также принимая у себя ученых и искусствоведов. Она поощряет художественное творчество, предоставляя грант молодым художникам, окончившим Виллу Арсон, издает книги о Бэконе и поддерживает публикацию работ.

Фонд также выпускает короткометражные фильмы о художнике и участвует в выставках, предоставляя займы или финансовую помощь. Форум Гримальди в Монако, музей Тейт в Ливерпуле, Музей Фабра в Монпелье, Фонд Бейелера в Базеле, Музей Фернана Леже в Биоте, Центр Помпиду в Париже, Музей изящных искусств в Лионе и Королевская академия в Лондоне — вот те музеи, с которыми мы сотрудничали.

Фонд открыт круглый год для исследователей и искусствоведов. Он открывает свои двери только по предварительной записи каждый вторник и первую субботу месяца для бесплатных экскурсий.

Какую еще филантропическую деятельность вы осуществляли?

В 2020 году я создал эндаумент-фонд с Лувром, предназначенный для сохранения и продвижения коллекций престижного парижского учреждения.

Доход от этого фонда предназначен для финансирования реставрации работ в Лувре, которыми Бэкон восхищался во время своих многочисленных посещений. Некоторые из которых оказали влияние на его собственное творчество. В том же году я стал патроном Эндаумент-фонда Школы Лувра, сделав пожертвование в уставной капитал фонда, чтобы он мог продолжать свою деятельность.

Создавая Художественный фонд Фрэнсиса Бэкона, я хотел положить свой кирпич в существующее здание культуры Монако.

Я также являюсь учредителем амбициозного архитектурного проекта под названием «ÉCOLE DU LOUVRE 2021-2022», включающего переоборудование библиотеки, IT- и документационных служб, кафетерия и создание исследовательского центра, который недавно был торжественно открыт в присутствии министра культуры Франции Розелин Башело-Наркен и принцессы Каролины Ганноверской.

Это самый большой грант, когда-либо предоставленный Министерством культуры учебному заведению. Для этого крупного проекта я также передал в дар две скульптуры английского художника Энтони Гормли, «Свидетель VII» и «Свидетель VIII», а также мольберт и фотографию Фрэнсиса Бэкона, тем самым впервые привнеся произведения искусства в эту учебную и исследовательскую среду.

Как вы оцениваете культурное предложение и мир искусства в Монако?

Культура во всех ее формах всегда играла основополагающую роль в истории Княжества. Балет Монте-Карло, Филармонический оркестр и Опера Монте-Карло пользуются мировой известностью уже более ста лет.

Я заметил явное развитие культурного предложения в Княжестве за последние несколько десятилетий, в частности, благодаря открытию двух учреждений: Форума Гримальди, который предлагает, среди многочисленных мероприятий, большую выставку, ставшую обязательной для посещения, а также Нового национального музея Монако, который предлагает несколько выставок каждый год, продвигая наследие Монако и его коллекцию.

В этом направлении работает и Океанографический музей, который приглашает крупных художников для своих временных выставок. Это развитие стало возможным благодаря жизненно важной поддержке Князя Альбера II и принцессы Каролины Ганноверской, а также многочисленным действиям Департамента по делам культуры.

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Княжество Монако стало ключевым местом на рынке искусства не только благодаря появлению выставки artmonte-carlo, но и благодаря недавнему открытию престижных галерей и динамичному развитию аукционных домов. Создавая Художественный фонд Фрэнсиса Бэкона, я хотел положить свой кирпич в существующее здание культуры Монако.

Каковы ваши вкусы и предпочтения как коллекционера?

Я посвятил свою коллекцию творчеству Фрэнсиса Бэкона, но я также приобрел работы художников, которые были близки Бэкону, например как Грэм Сазерленд, Рой де Майстр, Денис Вирт-Миллер, Владимир Величкович, Сезар, Магги Хэмблинг и Луи ле Брокки. А также работы тех художников, на которых повлияли работы Бэкона: Эрнест Пиньон-Эрнест или Роберт Лонго.