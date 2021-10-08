











Картина, датированная 1973 годом, висит в главном приемном зале на первом этаже библиотеки.

В Монако появилось новое произведение искусства. Президент Фонда искусства Фрэнсиса Бэкона Маджид Бустани (Majid Boustany) 5 октября передал в дар Медиатеке Монако картину британского художника Фрэнсиса Бэкона. На церемонии присутствовали мэр Жорж Марсан (Georges Marsan), его заместитель Камиль Свара (Camille Svara), делегат медиатеки Монако, куратор медиатеки Беатрис Новаретти (Béatrice Novaretti) и генеральный секретарь мэрии Элен Заккабри (Hélène Zaccabri). Сейчас картина украшает главный приемный зал библиотеки Луи Нотари, расположенный на первом этаже.

Любовь художника к Монако

Картина «Этюд для Человеческого тела. Мужчина, включающий свет», завершенная в 1973 году, представляет собой цветную гравюру на алюминиевой подложке. Пожертвование этой работы через Фонд Маджида Бустани свидетельствует о любви британского художника к Княжеству, где он поселился в 1946 году. Фонд также уделяет особое внимание периоду, когда Фрэнсис Бэкон жил и работал в Монако и Франции.

Более подробная информация на сайте Фонда: Francis Bacon MB Art Foundation.