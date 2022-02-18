Редакция Monaco Tribune встретилась с Мишелем Обери (Michel Aubéry) в его студии в Монако. Предлагаем вам познакомиться поближе с творчеством монегасского художника и президента ассоциации ФК «Монако».

Снежные барсы, белые лисы, горностаи, пингвины, морские черепахи, атлантические ту́пики… Стены студии Мишеля Обери покрыты яркими полотнами с изображением морских и полярных животных.

© Camille Esteve / Monaco Tribune

Вооружившись маркерами Posca, трафаретами и баллончиками с краской, художник работает над коллекцией из сорока картин, которые посвящены полярным животным и будут выставлены в Океанографическом музее с 17 октября.

«Некоторых животных я даже не знал, – признается художник, указывая поочередно на золотоволосого пингвина и атлантического ту́пика. – Я смотрю документальные фильмы, изучаю фотографии, а затем переношу животных на полотно, представляя свою версию. Мне дали полный карт-бланш».

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Это будет уже четвертая выставка Мишеля Обери в Океанографическом музее. Ранее он представлял свои полотна с изображением морских животных, черепах и кораллов в рамках трех предыдущих экспозиций. Пять картин из его коллекции «Рифы» в настоящее время находятся в Дубае, где украшают павильон Монако на Всемирной выставке.

В школе я имел хорошие оценки только по французскому языку, рисованию и физкультуре

Первая выставка в пятнадцать лет

Выставка, которая состоится в октябре этого года, не только покажет необыкновенную красоту полярных животных, но также предупредит о существующей угрозе для некоторых их видов. Ведь, как сообщает National Geographic, из-за глобального потепления и таяния ледников под угрозой находится существование таких видов полярных животных, как белый медведь, нарвал и песец. Мишель Обери также является защитником экологии: он много раз расписывал раздавленные пластиковые бутылки.

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Художник зачастую предпочитает традиционному холсту более креативные решения: он пишет на одежде, сноубордах, пепельницах, масках, обуви, искусственных черепах, небольших скульптурах или даже капотах гоночных автомобилей, давая волю воображению.

За свою долгую карьеру художник успел поэкспериментировать. «В школе я имел хорошие оценки только по французскому языку, рисованию и физкультуре. Я начал рисовать в очень раннем возрасте, мне было где-то десять или двенадцать лет. Тогда меня заметил поэт Жан Кокто (Jean Cocteau), а также художник Накаш (Nakache). В то время меня уже показывали по телевизору, а мои картины представляли на выставках. Мне было всего пятнадцать лет, когда сама Княгиня Грейс поддержала мою карьеру начинающего художника».

Мишель Обери рядом с Княгиней Грейс, 1962 год – Все права защищены

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Получив свой первый опыт, молодой монегаск прошел четырехлетнее обучение на факультете искусств в Университете Ниццы, по специальности ар-деко. Поработав в парижском издательстве Bordas, Мишель Обери вернулся в Монако, где преподавал вместе с художником Клодом Ростишером (Claude Rosticher) в только что открывшейся на тот момент Американской школе искусств. Спустя семь лет школа закрылась, а Мишель решил посвятить себя спорту, который всегда был его второй большой страстью – после искусства.

В Монако не так много людей, которые получили медали одновременно за достижения в области спорта и культуры

Отложив на время кисти и краски, Мишель Обери открыл свой магазин спортивных товаров «Azur Sport» в Монте-Карло. На протяжении 22 лет он управлял магазином, параллельно посвящая свое свободное время футболу.

В 1995 году он становится президентом ассоциации любительского футбола ФК «Монако» и по сей день занимает эту должность. В период с 2009 по 2012 год Мишель Обери был также вице-президентом профессиональной команды клуба. Художник оставил свою творческую карьеру на долгие 45 лет.

Он снова начал рисовать лишь в 2008 году, по воле случая. «На тот момент у меня на стене висела одна из моих картин. Однажды вечером ко мне пришел в гости художник Филипп Пастор (Philippe Pastor). Он спросил меня, кто это написал, и не поверил, когда я ответил ему, что это моя работа. Я показал ему свои архивы, и он не мог поверить своим глазам. Он сказал: «Невероятно! Это правда твоя работа?» Он попросил меня написать для него тридцать картин, которые были представлены на выставке в 2009 году, 47 лет спустя после моей первой экспозиции».

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В наши дни Мишель Обери «совмещает футбол и живопись». Об этом свидетельствуют две награды, украшающие стену его студии. С одной стороны, бронзовая медаль «За достижения в области физкультуры и спорта», врученная ему Князем Ренье III в 2002 году. С другой ­– сертификат о присвоении звания кавалера ордена «За заслуги в области культуры» от князя Альбера II в 2018 году. «В Монако не так много людей, которые получили медали одновременно за достижения в области спорта и культуры», – отмечает художник, который годы спустя, обрел гармонию, посвящая себя своим двум увлечениям.