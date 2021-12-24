Модельер и художник-живописец, эта Монегаска датского происхождения приняла участие в Люксембургской художественной премии (Luxembourg Art Prize 2021).

Большая гордость. Вот, что ощутила Элизабет Вессель (Elizabeth Wessel) 1 декабря, получив Сертификат о художественных заслугах в рамках премии, учреждённой музеем La Pinacothèque, расположенным в Великом Герцогстве Люксембург.

К участию в конкурсе, в рамках которого ежегодно соревнуются несколько сотен художников со всего мира, была приглашена и Элизабет Вессель. «В этом конкурсе я участвовала впервые, чему была очень рада, даже если мне не удалось победить. Я счастлива получить эту награду и снова попробую свои силы в следующем году» — делится она.

На конкурс было представлено пять произведений Элизабет Вессель. Пять картин, написанных в разное время, и в их числе — работа No Limits, отобранная для участия в Пекинской международной художественной биеннале в январе следующего года.

«No limits» — все права защищены

Мы с родителями много путешествовали. (…) Я всё время рисовала

Страсть к искусству с ранних лет

Художественное призвание Элизабет Вессель проявилось с самого детства: «Мы с родителями много путешествовали. Мы часто останавливались в гостиницах, и так как в то время игровых приставок не существовало, и ребёнку нечем было себя развлечь, мне давали альбом и карандаши, и я всё время рисовала.»

Страсть к рисованию сопровождала её и в школьные годы, не покидая до 16-летнего возраста. По получении аттестата о среднем образовании, Элизабет Вессель пожелала приобрести профессию модельера и поступила в Школу Парижской Торговой Ассоциации Высокой моды (École de la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne), сегодня ставшую Французским институтом моды (Institut français de la mode). Успешно окончившая обучение три с половиной года спустя, молодая датчанка столкнулась с большими трудностями при устройстве на работу, несмотря на замечательные академические результаты.

Школа Парижской Торговой Ассоциации Высокой моды — все права защищены —

«В Домах моды приоритетом пользовались французские выпускники. Со своими портфолио я исходила улица за улицей, пока, наконец, не была принята Домом Lapidus, затем Torrente, а после, я, наконец, создала свою собственную марку и открыла бутик в Париже» — вспоминает художница. Несколько лет спустя она покинула столицу и основала бюро в Монако, предлагая свои коллекции клиентам по всему миру.

Международное признание

Так, дарование Элизабет Вессель постепенно становится известным, особенно в Японии, где она, пользуясь большим успехом, создаёт японскую лицензию своей марки. «Я ездила в Токио 5 раз в год, это было невероятно! Когда наступила рецессия, я расторгла контракт и вернулась обратно, чтобы создавать Высокую моду для клиентов в Монако, посещающих светские рауты.»

Одновременно с этим, Элизабет Вессель предаётся созданию живописи, в особенности женских фигур. «Это моя профессия. Я не слишком подкована в мужчинах, но я поработаю над этим. — смеётся она. — Я также очень люблю изображать растительность: я долгое время жила в Латинской Америке, и природа вызывает во мне трепет.»

«Une âme d’enfant» — все права защищены

И, несмотря на то, что произведения художницы выставляются по всему миру, она выбрала остаться в Монако: «Мне нравится космополитизм Монако, и здесь очень приятно жить. Для моей профессии модельера Париж подходит куда больше, это правда. Но для живописи проживание в Монако не представляется проблемой. Это другой мир, нежели мир моды, полностью сосредоточенный в столице.»

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