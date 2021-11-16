Первая скрипка Филармонического оркестра Монте-Карло рассказала Monaco Tribune о своей благотворительной деятельности в рамках собственной ассоциации Zhangomusiq.

Перед тем как обосноваться в Княжестве, скрипачка Чжан Чжан (Zhang Zhang) успела пожить в нескольких странах. Сначала переезд из Китая в Канаду, затем жизнь в США и Швейцарии, и, наконец, Монако, в котором она живет уже 21 год.

«Для человека, который родился во время [китайской] культурной революции, приехать в такую страну, как Монако, — это почти чудо! Монако — одна из самых интернациональных и гостеприимных стран, которые я знаю. Люди разных национальностей живут и работают вместе в мире. Это действительно замечательный пример того как нужно «жить вместе», — говорит она.

Хотя гостеприимство Княжества сыграло неоспоримую роль в ее жизни, именно благодаря своей работе и таланту Чжан Чжан приняли в престижный Филармонический оркестр Монте-Карло.

Еще будучи студенткой Лозаннской консерватории, Чжан Чжан откликнулась на конкурс по отбору музыкантов в оркестр, которым тогда руководил маэстро Марек Яновский (Marek Janowski). Помимо Чжан Чжан, на место в оркестре претендовали тогда 100 кандидатов!

Чжан Чжан приняли, но она не планировала тогда оставаться в оркестре больше года. Но Монако оказалось «чем то большим, чем казалось на первый взгляд». Чжан Чжан открыла для себя не только страну, где она могла бы добиться успеха, но и место, где можно «пустить корни» после долгих лет миграционной жизни.

Мы создавали школы, помогали детским домам, сажали деревья…

«Классическая музыка объединяет людей»

«Это благосклонное, инновационное, щедрое и культурно богатое общество… В Монако возможно все», — говорит музыкантша. Именно в Княжестве Чжан Чжан осуществила свою мечту — основать ассоциацию, которая объединила бы мир музыки с миром гуманитарной помощи.

Так, в 2007 году появилась ассоциация Zhangomusiq, которая жертвует 100% выручки от своих концертов на конкретные проекты. За последние 15 лет ассоциацией было организовано более 70 благотворительных концертов в приблизительно тридцати странах.

Образование, экология, гуманитарная помощь, дипломатия… Уже осуществленные проекты охватывают широкий спектр областей. Чжан Чжан особенно запомнился концерт, который был дан в 2009 году в пользу монакской ассоциации Mission Enfance. Организация профинансировала строительство школы для маленьких девочек в Афганистане.

«Мы создавали школы, помогали детским домам, сажали деревья, обеспечивали питьевой водой деревни, и помогали пожилым людям… Музыка может служить любому делу! Классическая музыка — это язык, который понятен каждому», — говорит она.

Молодая музыкантша без денег и семьи, вооруженная лишь одной идеей, смогла осуществить свою мечту

Помимо финансовой поддержки, целью Zhangomusiq также является привлечение внимания к менее известным проектам или НПО. «Во время концертов люди слушают. (…) Часто по окончании концерта зрители беседуют с представителями организации, чтобы узнать больше. Музыка — это мост, объединяющий людей».

Чжан Чжан и гитарист Леопольдо Джаннола (Leopoldo Giannola) играют для незрячих сирот в Таиланде во время благотворительного турне. © Marco Strullu

Скрипачка выступила в школе для детей племени масаи в Кении в рамках гуманитарного проекта Skål International Monaco. © Macro Strullu

Для Чжан Чжан все это было бы невозможно без Княжества. «Zhangomusiq — это на 100% продукт Монако», — улыбается она. «Благодаря поддержке и содействию Княжеского правительства и многих щедрых людей в Монако, молодая музыкантша без денег и семьи, вооруженная лишь одной идеей, смогла осуществить свою мечту. Открытость и доброжелательность являются частью ДНК Княжества».

Скрипачка выступила на 15-летии Фонда Князя Альбера II в Гримальди Форуме 29 октября. Кстати, именно по случаю этой церемонии Чжан Чжан представила свой оркестр Zhangomusiq Orchestra. По меньшей мере 57 музыкантов из шести европейских оркестров, включая многих солистов Филармонического оркестра Монте-Карло, разделили сцену с Робертом Редфордом в рамках этого исключительного вечера.

Миссия Zhangomusiq Orchestra заключается в создании и проведении концертов, которые способствуют благотворительным, экологическим и дипломатическим проектам, продвигая при этом ценности Княжества.

«Классическая музыка — это символ универсализма»

Родившись в малоимущей семье, Чжан Чжан до 18 лет не могла реализовать свою мечту — ходить в школу, как другие дети. Поэтому больше всего она верит в ценность усилий: «У нас могут быть разные стартовые возможности, но каждый из нас может сделать что-то значимое, улучшить свою жизнь и жизнь других. Музыка открыла возможности для многих людей. Красота музыки в том, что она доступна всем, независимо от нашего происхождения».

В то же время Чжан Чжан непреклонна в том, что «классическая музыка — для всех! Это самая доступная и инклюзивная из музыкальных культур, классические музыкальные школы и оркестры есть во всех уголках мира».

Она также призывает молодых людей учиться музыке: «Она способствует развитию многих важных качеств, таких как концентрация, координация, уверенность в себе. Она также учит терпению, стойкости… Не каждый посвятит свою жизнь музыке, но очень позитивно, что музыка является частью жизни каждого».

Во всех крупных оркестрах прослушивание проходит за ширмой, жюри не видит артистов, а только слушает качество их исполнения

Чжан Чжан также утверждает, что музыка должна служить борьбе с «культурой отмены».

Опираясь на свое собственное мироощущение, являясь азиатской женщиной в европейском оркестре, Чжан Чжан считает, что те, кто критикует европейские оркестры за «отсутствие разнообразия», должны знать, что во всех крупных оркестрах прослушивание проходит за ширмой. «Жюри не видит музыкантов, а только слушает качество их исполнения. Музыкантов выбирают не по их биологическим характеристикам, таким как этническая принадлежность или пол, а только за их исключительное художественное мастерство».

Скрипачка резюмирует свою мысль, обращаясь к недоброжелателям оркестров: «Прекратите пытаться разделить нас, придите и послушайте нас вместо этого. Классическая музыка — истинный символ универсализма».

© Marco Strullu

Скрипачка также подчеркивает, что в классической музыке нет разницы в оплате труда между мужчинами и женщинами. «В Филармоническом оркестре Монте-Карло за последние двадцать лет большинство артистов, принятых на работу, были женщинами. В настоящее время в оркестре 12 солистов-женщин, а из четырех должностей концертмейстеров три из них — женщины», — говорит она.

И хотя она является рьяной поклонницей Баха, Прокофьева и Малера, она без колебаний исследует другие стили музыки в компании джазового гитариста Леопольдо Джаннолы, с которым она основала группу «The Zhang Zhang Band».

Более двух лет они выступали каждую неделю в баре Rascasse, играя джаз, блюз, босса-нову, рок и даже песни из фильмов о Джеймсе Бонде. «Знаете, мы, китайцы, когда едим, берем понемногу всего! Для меня это то же самое, что и с музыкой. Интересно именно разнообразие», — заключает музыкантша.

Чжан Чжан добавляет новую струну к своему смычку — или, скорее, к своей скрипке! Она издает свою первую книгу, которая скоро будет опубликована издательством Fayard. В книге она расскажет о своем необыкновенном путешествии, которое, как она надеется, вдохновит всех тех, кто еще только думает о своем будущем пути.