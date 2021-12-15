Выдающийся художник, скульптор и гениальная рисовальщица, Анна Хроми скончалась 18 сентября в возрасте 81 года. Две близких подруги согласились поделиться с нами воспоминаниями о художнице, но также и свидетельством о женщине Анне Хроми.

«Ласковая», «добрая», «смиренная», «скромная», «щедрая», «одарённая»… Говоря о своей подруге, Одиль Тома (Odile Thomas) и Маржи Ломбар (Margie Lombard) не скупятся на похвалы. Ибо сегодня две женщины вспоминают не только о произведениях искусства, оставивших свой след в жизни Монако, но, прежде всего, о выдающихся человеческих качествах художницы.

Margie Lombard — DR

Odile Thomas — DR

Искусство пробуждать сознание и совесть

«Я тотчас же нашла с ней общий язык. — после 33 лет дружбы делится Маржи, владелица института красоты в Монако. — Она была по-человечески чрезвычайно глубока, добра… Что бы она ни делала, она делала с душой».

Для Одиль, Президента Культурной Ассоциации Средиземноморья (ACMÉ), говорить об Анне в прошедшем времени крайне трудно: «Для меня она всё еще жива. Она — женщина глубочайшей доброты и щедрости. Блистательна, всегда улыбчива, всегда элегантна: я ни разу не наблюдала в ней дефектов прически или внешнего вида».

To be or not to be — © Anna Chromý

Женщины подружились 20 лет назад, благодаря объединяющей любви к искусству. Одиль, органистка по образованию, часто встречала Анну в оперном театре или на концертах. «Она не только глубоко любит искусство, но и наслаждается возможностью разделить страстью к искусству с другими. Она просто обожает музыку Моцарта, так, что даже выполнила из бронзы скульптуры основных персонажей «Дон Жуана».

Искусство сопровождало Анну Хроми с самого детства. Родившаяся в Чехословакии в семье музыканта, она, благодаря безусловной поддержке супруга, оставила, наконец, карьеру секретаря и приступила к написанию живописи после курса обучения в Школе изящных искусств в Париже. Её произведения, авангардные и подчеркнуто современные, отличающиеся ярчайшей цветовой палитрой, сделали художницу вдохновительницей знаменитого живописца Сальвадора Дали (Salvador Dalí).

«Она несла в себе огромное страдание, неимоверную печаль. Картины позволили ей превозмочь жизненные испытания», — делится Маржи. Обладая способностью воспроизведения человеческих фигур без привлечения модели, Анна Хроми исследовала самые разные сюжеты искусства, но главным из них было предвосхищение. Так, уже в 1970-х годах она обращалась к проблематике климата и окружающей среды.

«Она всегда и во всём искала пробудить человеческую совесть». Совесть — это тема искусства, которая сопровождала её вплоть до создания самого известного произведения: Плащ (Le Manteau). Огромный кусок мрамора весом в несколько тонн, который Анна Хроми отточила, отшлифовала и отполировала, воссоздав в скульптуре идеально ниспадающие и обтекаемые изгибы и складки драпировок одежды.

The Cloak. Представлено в садах Сен-Мартен в Монако — © Anna Chromý

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Превозмочь любые трудности

«Это перфекционистка, влюблённая в Красоту. — объясняет Одиль. — Она превратила мрамор в чистейший камень. Однажды ей пришлось ждать целых 5 лет, прежде чем она нашла, наконец, ТОТ САМЫЙ мрамор, который так желала для создания своей скульптуры. Она абсолютно бескомпромиссна.»

, представлены в Монако, а именно в Княжеском Дворце, Яхт-клубе и садах Сен-Мартен. Вдохновлённая великими Рафаэлем (Raphaël) и Микеланджело (Michel-Ange), Анна Хроми обратилась к скульптуре после аварии, которая лишила её возможности создания живописи. Некоторые из произведений, доступных для просмотра на её интернет-сайте , представлены в Монако, а именно в Княжеском Дворце, Яхт-клубе и садах Сен-Мартен.

«Князь Альбер II высоко ценит её», подчеркивает Одиль. По словам Маржи, эта приверженность взаимна. «Анна испытывала большую симпатию к Князю, но также к морскому берегу, тишине и безопасности, которыми столь славится Монако». Так много причин, побудивших художницу поселиться в Рокбрюн-Кап-Мартен и позже попытать силы в хроматологии и рисовании.

The Mirror — © Anna Chromý

Butterfly scene 10 — © Anna Chromý Анна Хроми попробовала себя в хроматологии (слева) и рисовании (справа).

Все её творения облетели мир. От Китая до Японии через Гонконг, Соединённые Штаты, Австрию, Испанию или Италию, её искусство тронуло сердца огромного числа людей. «В Китае она, безусловно, самый известный европейский художник», утверждает Одиль. «Но даже несмотря на это, она всегда оставалась смиренной и крайне скромной», добавляет Маржи.

Сохранение памяти и наследия Анны Хроми

Обе женщины борются за возможность исполнить последнюю волю Анны Хроми: установить скульптуру «Плащ Совести» в Ватикане. «Она была глубоко верующим человеком, и я буду отстаивать исполнение её последней воли», обещает Маржи.

«Она была человеком подлинным. — говорит Маржи. — Это огромная потеря как для искусства, так и человеческая.» «Очень многим людям будет её не хватать», подтверждает Одиль. Последняя, при поддержке своей ассоциации ACMÉ, сочла необходимым организовать 22 ноября в церкви Святого Сердца в Монако прощальную церемонию. Тенор Франк Аспарте (Franck Asparte) исполнил репертуар священных арий и оперных произведений, под органным сопровождением Жан-Кристофа Орнага (Jean-Christophe Aurnague), композитора и титулярного органиста церкви Святого Сердца.

Franck Asparte — DR

Jean-Christophe Aurnague — DR

«Эта церемония почтения памяти была изумительной», вспоминает Маржи, не скрывая эмоций. Множество людей, любящих и восхищающихся художницей, без раздумий приехали из Цюриха, Парижа или Вены, чтобы отдать последнюю дань памяти Анне Хроми, женщине, которая, по словам Одиль Тома, «свято верила в наивысшую ценность красоты, добра и правды.»

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