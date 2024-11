Le Gouvernement Princier débloque 100 000 euros pour le Liban 

Le Gouvernement Princier a de nouveau affiché son soutien au Liban avec une aide d’urgence en faveur des populations.

La situation est actuellement très compliquée au Liban… Le pays, partenaire de coopération de Monaco depuis plus de 20 ans, fait face depuis fin 2023 au déplacement d’une partie de sa population, à la fermeture d’écoles et à l’augmentation des besoins en matière de santé. Et cela concerne plus d’un million de personnes, dont plus de 350 000 enfants.

Pour y faire face, le Gouvernement Princier avait déjà alloué une première aide au Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA) il y quelques mois et réitère l’opération en débloquant une nouvelle aide d’un montant de 100 000 euros.

Selon le communiqué, cet appui financier est « destiné à la réponse intégrée mise en œuvre par l’Association Libanaise des Chevaliers de Malte (ALCM) et l’Association Amel international (AMEL). Ces deux structures libanaises expérimentées, partenaires de longue date de la Coopération monégasque, disposent de capacités solides en termes de centres de santé et d’unités mobiles spécialisées (santé, protection, éducation et distribution alimentaire) ».

Le Gouvernement Princier rappelle par ailleurs que la Croix-Rouge monégasque a lancé un appel aux dons publics, à la demande de son Président, le Prince Albert II.