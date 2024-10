La Croix-Rouge monégasque lance un appel aux dons publics pour le Liban 

L’appel aux dons pour le Liban a été relié par le Prince Albert II, président de la Croix-Rouge monégasque.

Cela fait bientôt un an que le conflit dans le Moyen-Orient affecte la vie quotidienne au Liban, notamment le long de sa frontière sud et maintenant au nord de la vallée de la Bekaa, à Baalbek-Hermel et à Beyrouth. Résultat ? Plus de 500 000 personnes ont été déplacées en moins de 48h. Elles souffrent entre autres d’une pénurie d’eau, de nourriture et de soins d’urgence malgré les plus de 254 ambulances qui ont été déployées par la Croix-Rouge libanaise.

Publicité

Prince Albert II au Conseil de l’Europe : « Nous serons à vos côtés pour consolider nos démocraties dans une Europe fragilisée »

Préoccupés par la situation et l’impact que cela peut avoir sur les communautés, le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), la Fédération Internationale de la Croix-Rouge (FICR) et la Croix-Rouge libanaise ont pour souhait d’apporter une aide financière afin de faire face aux besoins humanitaires. Tout comme la Croix-Rouge monégasque qui a lancé un appel aux dons publics.

Tout don financier est ainsi le bienvenu ! Il est possible de s’associer au geste de la Croix-Rouge monégasque en se rendant sur le site de l’association ou par chèque à Croix-Rouge monégasque – Liban- 27, bd. de Suisse 98000 Monaco.

L’intégralité des dons sera transférée à la FICR et au CICR afin d’aider les populations touchées par le conflit, qui en ont grandement besoin.