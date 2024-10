Prince Albert II au Conseil de l’Europe : « Nous serons à vos côtés pour consolider nos démocraties dans une Europe fragilisée »

La délégation monégasque, composée notamment de Thomas Brezzo, Président du Conseil national, et Isabelle Berro-Amadeï, Conseiller de Gouvernement – Ministre, était à Strasbourg ces derniers jours pour inaugurer l’exposition retraçant l’historique de l’adhésion de Monaco au Conseil de l’Europe.

Le Prince Albert II de Monaco a célébré, le 2 octobre 2024, le 20e anniversaire de l’adhésion de Monaco au Conseil de l’Europe. Lors d’une cérémonie au Foyer du Comité des Ministres à Strasbourg, le Souverain a prononcé un discours pour rappeler ce moment important pour la Principauté, tout en soulignant son engagement indéfectible envers les valeurs fondamentales de l’organisation.

Publicité

« Le 5 octobre 2004, je me rendais pour la première fois dans ce bâtiment historique pour signer, au nom de Mon Père, le Prince Rainier III, l’acte d’adhésion de Monaco au Conseil de l’Europe. Vingt ans plus tard, nous voici réunis à nouveau pour célébrer cet anniversaire », s’est remémoré avec émotion le Prince lors de son discours.

Le Prince Albert II et Alain Berset, Secrétaire général du Conseil de l’Europe devant l’exposition sur Monaco © Michaël Alesi / Palais princier

Au cours de son allocution, le Prince a exprimé la fierté de Monaco à appartenir à cette « grande famille des droits de l’Homme » et a évoqué les réformes législatives et institutionnelles qui ont marqué cette période, notamment la révision constitutionnelle de 2002 et la ratification de nouvelles conventions visant à renforcer la souveraineté et l’État de droit en Principauté.

Une présidence monégasque au Comité des Ministres en 2026

L’événement a également permis de dévoiler une œuvre collaborative artistique commandée par le Conseil National de Monaco, conçue avec l’artiste Mr One Teas et qualifiée par le Prince d’« ode à la liberté et une fenêtre ouverte sur les droits. »

© Michaël Alesi / Palais princier

Par ailleurs, le Prince Albert II a souligné l’importance du multilatéralisme face aux défis géopolitiques, climatiques et numériques actuels. Le Souverain a également annoncé que Monaco accueillerait en 2026 la Conférence des Ministres des Sports du Conseil de l’Europe et la présidence monégasque du Comité des Ministres.

« Nous serons à vos côtés pour consolider nos démocraties dans une Europe fragilisée par les conflits et la montée des extrémismes », a affirmé le Prince.