Il Principe Alberto II al Consiglio d’Europa: “Saremo al vostro fianco per consolidare le nostre democrazie in un’Europa fragile”.

La delegazione monegasca, composta da Thomas Brezzo, Presidente del Consiglio Nazionale, e Isabelle Berro-Amadeï, Consigliere di Governo – Ministro, si è recata a Strasburgo nei giorni scorsi per inaugurare la mostra che ripercorre la storia dell’adesione di Monaco al Consiglio d’Europa.

Il 2 ottobre 2024, il Principe Alberto II di Monaco ha celebrato il 20° anniversario dell’adesione del Principato al Consiglio d’Europa. Nel corso di una cerimonia svoltasi nel Foyer del Comitato dei Ministri a Strasburgo, il Sovrano ha tenuto un discorso per ricordare questo momento importante per il Principato, sottolineando il suo costante impegno verso i valori fondamentali dell’organizzazione.

Pubblicità

“Il 5 ottobre 2004 ho visitato per la prima volta questo edificio storico per firmare, a nome di mio padre, il Principe Ranieri III, l’atto di adesione di Monaco al Consiglio d’Europa. Vent’anni dopo, eccoci qui, riuniti ancora una volta per celebrare questo anniversario”, ha ricordato con emozione il Principe durante il suo discorso.

Il Principe Alberto II e Alain Berset, Segretario Generale del Consiglio d’Europa, alla mostra su Monaco © Michaël Alesi / Palazzo del Principe

Durante il suo discorso, il Principe ha condiviso quanto Monaco sia orgogliosa di appartenere a questa “grande famiglia dei diritti umani” e ha citato le riforme legislative e istituzionali che hanno segnato questo periodo, in particolare la revisione costituzionale del 2002 e la ratifica di nuove convenzioni volte a rafforzare la sovranità e lo Stato di diritto nel Principato.

Una presidenza monegasca del Comitato dei ministri nel 2026

L’evento ha visto anche la presentazione di un’opera d’arte collaborativa commissionata dal Consiglio Nazionale di Monaco e progettata con l’artista Mr One Teas. Il Principe l’ha descritta come “un’ode alla libertà e una finestra aperta sui diritti”.

© Michaël Alesi / Palazzo del Principe

Il Principe Alberto II ha inoltre sottolineato l’importanza del multilateralismo di fronte alle sfide geopolitiche, climatiche e digitali di oggi. Il Sovrano ha anche annunciato che Monaco ospiterà la Conferenza dei Ministri dello Sport del Consiglio d’Europa nel 2026 e la presidenza monegasca del Comitato dei Ministri.

“Saremo al vostro fianco per consolidare le nostre democrazie in un’Europa indebolita dai conflitti e dall’ascesa dell’estremismo”, ha dichiarato il Principe.