Князь Альбер II на Совете Европы: «Мы поможем вам сплотить наши демократии в ослабленной Европе»

В 2026 году в Монако пройдёт Конференция министров спорта Совета Европы, и Монако примет председательство в Комитете министров © Микаель Алези (Michael Alesi) / Княжеский дворец

В последние дни монакская делегация в Страсбурге, в которую, в частности, вошли Тома Бреццо, Председатель Национального совета, и Изабель Берро-Амадеи, Советник правительства и министр по внешним связям и сотрудничеству, торжественно открыла экспозицию, посвящённую истории вступления Монако в Совет Европы.

2 октября 2024 года Князь Альбер II справил 20-ю годовщину вступления Монако в Совет Европы. На торжественной церемонии в фойе Комитета Министров в Страсбурге Князь произнёс речь, напомнив об этом важном для Княжества событии и подчеркнув свою непоколебимую приверженность основополагающим ценностям этой организации.

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«5 октября 2004 года я впервые приехал в это историческое здание, чтобы от имени моего отца, Князя Ренье III, подписать акт вступления Монако в Совет Европы. Спустя двадцать лет, мы снова собрались, чтобы отметить этот юбилей», с волнением напомнил Князь в своей речи.

Князь Альбер II и Ален Берсе, Генеральный секретарь Совета Европы, перед экспозицией Монако © Микаель Алези (Michael Alesi) / Княжеский дворец

В своей речи Князь выразил гордость за то, что Монако входит в эту «большую семью прав человека» и напомнил о законодательных и институционных реформах, проведённых за это время, в частности, о пересмотре конституции в 2002 году и ратификации новых соглашений, направленных на укрепление суверенитета и правового государства в Княжестве.

Председательство Монако в Совете министров в 2026 году

На этом событии также было представлено совместное произведение искусства художника Mr One Teas, заказанное Национальным советом Монако и оцененное Князем, как «ода свободе и распахнутое окно в права. »

© Микаель Алези (Michael Alesi) / Княжеский дворец

Кроме того, Князь Альбер II подчеркнул важность многосторонности в противостоянии нынешним геополитическим, климатическим и цифровым вызовам. Князь также объявил, что в 2026 году в Монако пройдёт Конференция министров спорта Совета Европы, и Княжество примет председательство в Комитете министров.

«Мы поможем вам сплотить наши демократии в Европе, ослабленной конфликтами и подъёмом экстремизма», заверил Князь.