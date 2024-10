Monaco célèbre le 20e anniversaire de son adhésion au Conseil de l’Europe

Le Prince Albert II prononcera une allocution, ce mercredi, au siège du Conseil de l’Europe.

Une délégation de la Mairie de Monaco se trouve actuellement à Strasbourg à l’occasion des 20 ans de l’adhésion de Monaco au Conseil de l’Europe. Il y a Marjorie Crovetto, Adjointe au Maire, Vice-Présidente de la Délégation au Congrès des Pouvoirs Locaux et Régionaux du Conseil de l’Europe, Jacques Pastor, Adjoint au Maire, Suppléant de Marjorie Crovetto à la Chambre des Régions et Nada Lorenzi, Conseillère Communale et Suppléante de Monsieur le Maire à la Chambre des Pouvoirs Locaux.

Présents au siège social du Conseil de l’Europe jusqu’au 3 octobre, ils participent à toutes les activités organisées. Au programme ? Un atelier pochoir, auquel le Prince Albert II lui même a pris part au Palais Princier, pour contribuer à l’œuvre participative « Ode à la liberté » de l’artiste Mr OneTeas, qui sera dévoilée jeudi.

Une exposition retraçant le processus historique d’adhésion, depuis le tout premier projet d’admission en 1949, ainsi que l’engagement de la Principauté pour les trois piliers de l’organisation (la défense des droits de l’Homme, de l’Etat de droit et de la démocratie) a également été inaugurée. Elle se tiendra au sein du foyer du palais de l’Europe, du 2 au 31 octobre 2024.

Monaco au Conseil de l’Europe

Malgré sa petite taille, la voix de Monaco compte autant que celle de tout autre pays dans les prises de décision au Conseil de l’Europe. « Tous les Etats membres ont la même importance au niveau des voix, ce qui permet de pouvoir exprimer nos positions de la même manière que l’Allemagne et la France » explique Gabriel REVEL, Ambassadeur, Représentant Permanent de Monaco auprès de cette institution, au micro de Monaco Info.

Georges Marsan, Maire de Monaco et Président de la Délégation au Congrès des Pouvoirs Locaux et Régionaux, Marjorie Crovetto, Jacques Pastor et Nada Lorenzi s’y rendent d’ailleurs régulièrement afin de participer aux sessions des pouvoirs locaux et régionaux.