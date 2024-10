Le Prince Albert II a inauguré le Pont du Coq à La Brigue

Le pont emblématique de l’arrière-pays niçois fut l’une des victimes de la tempête Alex, en octobre 2020.

Le Prince Albert II était à La Brigue, ce lundi 30 septembre, pour l’inauguration du nouveau Pont du Coq en présence de M. Hugues Moutouh, Préfet des Alpes-Maritimes, M. Daniel Alberti, maire de la commune, des élus locaux et de la Fondation du Patrimoine.

© Axel Bastello / Palais princier

L’ouvrage avait été dégradé, notamment au niveau des fondations, lors de la tempête Alex… Il faut dire qu’il n’était pas tout jeune puisque ce pont, situé sur la route D43 permettant de rejoindre Notre-Dame des Fontaines, fut érigé au XVe siècle afin de franchir le cours d’eau La Lévansa. Il est même classé monument historique depuis 1987.

Les travaux, comprenant la réfection et la protection des culées du pont, ont coûté près de 125 000€ avec une prise en charge de 120 000€ par la Principauté de Monaco. Il s’agit de l’un des 30 projets de reconstruction organisés dans la vallée de la Roya grâce au soutien financier du Gouvernement Princier qui a mis à disposition un budget de 3 millions d’euros.

L’une des légendes associée au Pont du Coq raconte que le village de La Brigue était autrefois attaqué par des bandits venus des montagnes. Pour faire face à ces attaques incessantes, les habitants auraient alors construit un pont dans le but de faciliter leur fuite en cas de besoin. Le problème ? Ils n’avaient pas assez de pierres pour y arriver et allaient donc abandonner la construction. Jusqu’au jour où un coq a fait son apparition devant le chantier et a commencé à gratter le sol avec ses pattes. Interprétant ce geste comme un signe, les villageois ont fouillé l’endroit où le coq avait gratté et ont trouvé une grande quantité de pierres qui a servi à la finition du pont, baptisé « le Pont du Coq » depuis ce jour.

