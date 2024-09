Le Prince Albert II au chevet des vallées sinistrées par la tempête Alex

Deux ans après la tempête Alex, le Prince Albert II réaffirme le soutien monégasque aux vallées des Alpes-Maritimes.

Dans les heures qui ont suivi le passage de la tempête Alex en octobre 2020, la Principauté n’a pas tardé à manifester son soutien aux habitants des vallées touchées. Le Gouvernement Princier a mobilisé des moyens financiers pour préserver et restaurer le patrimoine des régions sinistrées, en particulier dans les vallées de la Roya, de la Vésubie, de la Tinée et du Moyen Var.

Publicité

3 millions d’euros pour 30 projets de reconstruction

Le soutien de Monaco s’est concrétisé par une signature de convention avec la Fondation du Patrimoine, visant à financer 30 projets de reconstruction dans ces vallées. Ces projets, d’un montant global de 3 millions d’euros, visent à sauvegarder des édifices et infrastructures d’importance historique et culturelle, fragilisés par l’événement climatique dévastateur.

Tempête Alex : Un an après, comment les vallées se reconstruisent-elles grâce aux aides de la Principauté ?

Un hommage aux efforts conjoints

Ce mardi 10 septembre, le Prince Albert II s’est rendu dans les Alpes-Maritimes pour présenter ces initiatives aux côtés du préfet Hugues Moutouh et des élus locaux. Le préfet a exprimé sa gratitude envers le Souverain pour le soutien constant de la Principauté, qui contribue à la résilience des vallées et à la préservation de leur patrimoine.

« Enclavée dans le Département des Alpes-Maritimes, la Principauté de Monaco entretient, de longue date, des liens étroits, non seulement avec ses communes limitrophes, mais également avec l’ensemble des collectivités du département des Alpes-Maritimes et de la Région Sud – Provence – Alpes – Côte d’Azur.

Lorsque les massifs maralpins qui entourent la Principauté – et plus particulièrement les vallées de la Roya, de la Tinée et de la Vésubie – ont été cruellement dévastés par la Tempête Alex, le 2 octobre 2020, c’est donc tout naturellement que nous avons proposé aux Autorités françaises, dès le lendemain, une aide logistique et humaine pour soutenir les opérations de secours.

La Tempête Alex aura laissé une empreinte indélébile dans nos cœurs et nos esprits, mais elle aura aussi rappelé la force de la communauté de proximité que nous formons.

J’aurai ainsi le plaisir d’assister, dans les prochaines semaines, dans chacune des trois vallées, à l’inauguration d’une opération emblématique, réalisée grâce au soutien financier de la Principauté de Monaco », a déclaré le Souverain devant les élus.

Crédits photos : Préfecture des Alpes-Maritimes / Axel Bastello / Palais Princier

Monaco toujours solidaire avec les sinistrés de la tempête Alex