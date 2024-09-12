Князь Альбер II поддерживает жителей долин, пострадавших от урагана «Алекс»

Два года спустя после разрушительного урагана «Алекс» Князь Альбер II показал что Княжество Монако продолжает оказывать помощь жителям долин Приморских альп.

В октябре 2020 года, когда стихия обрушилась на регион, Монако сразу мобилизовало свои ресурсы, чтобы поддержать пострадавшие районы, такие как долины Ройя, Везюби, Тине и Средний Вар. Были выделены средства на сохранение и восстановление культурного наследия этих мест.

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3 миллиона евро на восстановление 30 объектов

Монако заключило соглашение с Фондом наследия для финансирования 30 проектов реконструкции в этих долинах. На эти цели выделено 3 миллиона евро, которые пойдут на сохранение и восстановление исторически значимых зданий и инфраструктуры, поврежденных разрущительным ураганом.

Год спустя после урагана «Алекс»: как восстанавливаются пострадавшие долины благодаря помощи Княжества?

Дань уважения совместным усилиям

Во вторник, 10 сентября, Князь Альбер II посетил Приморские Альпы, чтобы вместе с префектом Югом Муту и местными властями представить эти инициативы. Префект выразил благодарность Государю за постоянную поддержку, которая помогает восстанавливать долины и сохранять их культурное наследие.

«Княжество Монако, окруженное кольцом департамента Примосркие Альпы, уже давно поддерживает тесные связи не только с соседними муниципалитетами, но и со всеми местными властями этого департамента и южного региона Прованс-Альпы-Лазурный берег.

Когда 2 октября 2020 года шторм «Алекс» жестоко разрушил горные хребты вокруг Княжества, особенно затронув долины Ройя, Тине и Везюби, мы сразу же предложили французским властям нашу материально-техническую и кадровую помощь в спасательных операциях. Это было естественным шагом.

Ураган «Алекс» оставил неизгладимый след в наших сердцах и умах, но он также показал нам силу нашего местного сообщества.

Поэтому в ближайшие недели я с радостью приму участие в открытии важных восстановительных проектов в каждой из трех долин, которые стали возможны благодаря финансовой поддержке Княжества Монако», — заявил Государь перед избранными представителями.

Фото: Префектура Приморских Альп/ Аксель Бастелло / Княжеский дворец

ВИДЕО. Монако поддерживает пострадавших от шторма «Алекс»