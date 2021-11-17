Год назад ураган «Алекс» обрушился со всей силой на горные районы Приморских Альп на севере от Ниццы. Долины Ройя, Везюби и, в меньшей степени Тине, были затоплены из-за непогоды и понесли значительный ущерб. Столкнувшись с этой трагедией, Княжество Монако и лично Князь Альбер II решили выделить средства для помощи пострадавшим.

В долине Ройя, Красный Крест Монако работает над восстановлением двух мостов

Среди трех долин, Ройя, наиболее пострадавшая долина, все еще находится в процессе восстановления. В Танд (Tende), небольшой коммуне с населением чуть более 2 000 человек, 55 семей все еще ждут переселения в новые дома. «Мы потеряли почти одиннадцать домов», — говорит мэр коммуны Жан-Пьер Вассалло (Jean-Pierre Vassallo). К сожалению, эти семьи смогут обрести свое новое жилище не ранее 2023 года.

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Жан-Пьер Вассалло, с которым мы связались в середине недели, только что вернулся из префектуры Ниццы с хорошими новостями. «Мы хотели получить согласие на то, чтобы сделать участок земли пригодным для строительства, чтобы могли пригласить мастеров. Решение было принято единогласно», — с удовлетворением говорит он. «Эти решения нас утешают и придают нам силы. Задача предстоит колоссальная. Мы должны поддержать наше население, одновременно поощряя тех, кто уехал, на возвращение. Это будет трудная зима, но мы с оптимизмом смотрим в будущее».

Поддержка со стороны Княжества была значительной. Но, прежде всего, именно человеческое отношение монегасков позволило нам преодолеть невзгоды Жан-Пьер Вассалло, мэр города Танд

За последние несколько месяцев к моральной поддержке добавилась финансовая, о чем Жан-Пьер Вассалло не забывает упомянуть. «Помощь со стороны Княжества была значительной. Но, прежде всего, именно человеческое отношение монегасков позволило нам преодолеть невзгоды. Юные монакские скауты, которые приезжали к нам этим летом, хотят вернуться в кемпинг в декабре, несмотря на холод. Князь Альбер II дважды приезжал к нам в Брей-сюр-Ройя. Госпиталь Монако помог нам. Автомобильный клуб Монако предоставил в наше распоряжение квадроциклы. Я не забуду эту помощь».

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Красный Крест Монако очень активно работает в горных районах Приморских Альп, справляясь с последствиями урагана «Алекс». Начиная с 2 октября 2020 года организация перераспределила почти 420 000 евро на нужды трех долин. Эти пожертвования помогли семьям, попавшим в беду, одновременно начав сбор средств первой необходимости и продуктов питания. В настоящее время Красный Крест Монако надеется собрать 59 000 евро на восстановление двух частных мостов в Брей-сюр-Ройя.

«Эти мосты разблокируют дорогу для двух семей», — говорит Клод Фаббретти (Claude Fabbretti), оперативный директор по спасательным и международным действиям в Красном Кресте Монако. «Мы представим этот проект на следующем заседании исполнительного комитета в присутствии Князя Альбера II». В ближайшее время Монакский Красный Крест объявит призыв к пожертвованиям, чтобы осуществить строительство этих двух мостов.

В долине реки Везюби (Vésubie) будет восстановлено футбольное поле благодаря поддержке Дмитрия Рыболовлева,

В Сен-Мартен-Везюби, главном городе долины Везюби, ущерб был значительным. Городской стадион был сметен водой и полностью исчез. Осведомленный о масштабах бедствия, Дмитрий Рыболовлев, президент ФК «Монако», быстро сделал пожертвование городу в размере 250 000 евро.

Работы должны начаться в марте, а сдача объекта запланирована на конец 2022 года. Тогда мы сможем снова принять игроков «Монако». Иван Моте (Ivan Mottet)

Спустя несколько месяцев, строительство так и не удалось начать. Проблема в берегах, которые еще не полностью укрепились. «Точное место (строительства моста) еще не определено, но оно должно быть недалеко от старого стадиона, в нижней части деревни», — говорит мэр коммуны Иван Моте (Ivan Mottet). «Работы должны начаться в марте и завершиться к концу 2022 года. Тогда мы сможем снова принять игроков «Монако».

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В Сен-Мартен-Везюби, где располагается база ФК «Монако», регулярно тренировался основной состав клуба, во время летних сборов. Спортивный город, Сен-Мартен-Везюби, также надеется быстро восстановить свои теннисные корты и трассы для горных велосипедов. «Мы собираемся воспользоваться помощью Княжества, чтобы вернуть все на свои места», — объясняет Иван Моте. «У нас также есть наш музей, который является душой и памятью жителей Сен-Мартен, а также кладбище. Эти и многие другие проекты должны увидеть свет в ближайшие два года, когда берега реки будут хорошо укреплены».

В долине реки Тине (Tinée), ущерб был менее значительным, но пострадали коммуны Вальдеблор и Рубион

Тине, наименее пострадавшая долина, все нуждается в некоторой помощи по восстановлению. Это относится к коммунам Вальдеблор и Рубион. Первый город, известный своей архитектурой и живописными пейзажами, все еще ждет помощи от Княжества.

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По словам представителей мэрии, эта помощь еще не поступила, а обещанная сумма сократилась вдвое. Мы связались с правительством, и оно постаралось дать некоторые разъяснения. Ксавье Пеллетье (Xavier Pelletier), префект, отвечающий за восстановление долин, встретился с несколькими выборными должностными лицами, чтобы обсудить их неотложные нужды.

Фонд культурного наследия, отвечающий, в частности, за распределение средств, выделяемых Княжеством, определил проект, который должен получить помощь в коммуне Вальдеблор. Этим проектом стала местная молочная ферма Vacherie de Mollières.