











Князь Монако Альбер II отправился в долину реки Ройя, чтобы выразить солидарность с пострадавшими от шторма «Алекс». До этого пострадавшим регионам оказали финансовую помощь в размере 4 млн евро, еще 15 тысяч евро были направлены на рождественские подарки жителям пострадавших деревень.

Разрушенные дома, сломанные жизни, провалившиеся дороги, обезображенные деревни. Это случилось 2 октября. Шторм «Алекс» разрушил несколько деревень в коммунах Везуби и Ройя. Уже на следующий день люди проявили солидарность с пострадавшими — не осталось в стороне и Княжество Монако, где на помощь жертвам стихии выделили 4 млн евро.

Красный Крест Монако: мобилизация

Спустя два с половиной месяца после катастрофы Князь Альбер II отправился в Брайль сюр Ройя (Breil-sur-Roya), где все еще работает Красный Крест Монако. Организация предоставляет жилую базу для технических служб и убежища. В частности, в помещениях разместилась ратуша Брайль-сюр-Ройи, поврежденная почти 3 месяца назад.

2021: год реконструкции

Автомобильный клуб Монако, Фонд Куомо и Мальтийский орден также пожертвовали три автомобиля, которые помогут восстановить пострадавшие деревни в 2021 году. Это «год надежды и реконструкции» для Ксавье Пеллетье (Xavier Pelletier,). Префект, отвечающий за реконструкцию коммун, уверяет, что «2021 год станет годом, который позволит определить перспективы». Хорошие новости не заставили себя ждать. В канун Рождества, на месяц раньше запланированного срока, был полностью восстановлен доступ к деревне Каир (Vallée du Cairos), отрезанной от мира почти на три месяца.

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