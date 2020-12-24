











Департамент Приморских Альп решил записать песню под названием «Наши долины» (Nos vallées), чтобы помочь пострадавшим от шторма «Алекс». В недавно снятом клипе участвуют шесть игроков ФК «Монако».

Немного музыки, чтобы смягчить последствия шторма «Алекс», который вызвал серьезные разрушения в долинах Приморских Альп. В понедельник, 21 декабря, департамент выпустил песню солидарности «Наши долины». Цель – выставить сингл на продажу, а собранные деньги направить на помощь жертвам шторма в долинах Тинея, Эстерон, Ройя и Везюби (Tinée, Estéron, Roya, Vésubie).

Созвездие знаменитостей

После шторма, произошедшего 2 октября этого года, Князь Альбер II не раз выражал поддержку пострадавшим регионам. Президент ФК «Монако» Дмитрий Рыболовлев, в свою очередь, сделал личное пожертвование в размере 250 000 евро, чтобы поучаствовать в восстановлении футбольного поля в Сен-Мартен-Везюби (Saint-Martin-Vésubie).

К тому же, футбольный клуб «Монако» предоставил жилые помещения пострадавшим от шторма в своей Академии. В том же порыве солидарности шесть игроков из «Монако» приняли участие в записи песни и клипа. Среди них Рубен Агилар (Ruben Aguilar), Бенуа Бадиашиль (Benoît Badiashile), Виссам Бен Йеддер (Wissam Ben Yedder), Аксель Дисаси (Axel Disasi), Сеск Фабрегас (Cesc Fàbregas) и Энцо Милло (Enzo Millot). Их участие еще раз показало тесную связь княжеского клуба с пострадавшими.

В проекте также приняли участие тренер сборной Франции Дидье Дешам (Didier Deschamps), актриса из Ниццы Ноэль Перна (Noëlle Perna) и французская певица Присилла Бетти (Priscilla Betti). Стоимость сингла составляет 1,29 евро. Вся прибыль будет направлена пострадавшим поселениям.

Скачайте сингл и поддержите пострадавших.

Ce single pour nos vallées sinistrées des Alpes-Maritimes, c’est un magnifique cadeau de Noël !



Je vous laisse le découvrir ci dessous ⬇️ pic.twitter.com/xOE4YHIVDF — Eric Ciotti (@ECiotti) December 21, 2020