











После разрушительного шторма «Алекс» тридцать поваров мобилизовались, чтобы доставить еду жителям пострадавших регионов и волонтерам.

Идея появилась у поваров Мауро Колагреко (Mauro Colagreco) (ресторан Le Mirazur, Menton) и Кристофа Баккье (Christophe Bacquié) (ресторан Hôtel du Castellet). Они приняли решение готовить для пострадавших от шторма «Алекс» и для волонтеров, которые пытаются восстановить доступ к затронутым стихией регионам. Однако один вопрос оставался открытым: как доставить еду?

Цепь солидарности из тридцати поваров

Повара связались с Филиппом Жоанном (Philippe Joannes), директором кулинарных мероприятий Société des Bains de mer. Так появилась настоящая цепь солидарности: теперь инициатива насчитывает тридцать поваров, кондитеров и даже пекарей.

«Мы попросили наших поставщиков помочь нам, и все они откликнулись. Кто-то предоставил продукты, кто-то — транспорт. Сердечно благодарим их за помощь. Я думаю, что мы на правильном пути. Мы доберемся до цели», — сказал Филипп Жоанн. Каждый повар приготовит сто закусок, основных блюд или десертов. Еду запакуют, а 15 октября автомобили-рефрижераторы заберут три тысячи блюд. На следующий день блюда раздадут пострадавшим и волонтерам, которые приехали им на помощь. В зависимости от объема задачи и доступности региона будут использоваться и вертолеты.