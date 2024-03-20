Ресторан «Les Ambassadeurs by Christophe Cussac» получил уже две звезды гида Мишлен

В понедельник, 18 марта, около 500 французских шефов собрались в Туре на церемонию вручения звезд легендарного гастрономического гида.

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Недавно открывшийся ресторан «Les Ambassadeurs by Christophe Cussac» был удостоен двух звезд Мишлен. Это блестящий знак признания творчества шефа Кристофа Кюссака и его команды, предлагающих с июля прошлого года исключительную гастрономию. Это кульминация смелого пари: возродить гастрономический ресторан в Hôtel Métropole Monte-Carlo, закрытый с 2019 года, во главе с шефом с сорокалетним опытом работы.

Ресторан «Les Ambassadeurs by Christophe Cussac» – © Hotel Metropole

Звездная карьера

Карьера Кристофа Кюссака привела его к вершине современного кулинарного искусства. После работы в легендарных ресторанах, например «Jamin-Robuchon» и «Troisgros» в Роанне, он руководил такими престижными заведениями, как «Abbaye Saint-Michel» в Тоннере-ан-Бургонь и «Réserve de Beaulieu». С 2004 года он творит гастрономические шедевры в Hôtel Métropole Monte-Carlo вместе с Жоелем Робюшон.

Ресторан «Les Ambassadeurs by Christophe Cussac» – уникальный гастрономический опыт в Монте-Карло

Кристоф Кюссак – © Hotel Metropole

Отныне его собственный ресторан тоже удостоен двух звезд. В ресторане «Les Ambassadeurs by Christophe Cussac» шеф стремится воссоздать саму суть гастрономии: выверенность движений, спокойствие в скрупулезной работе и точность действий всей бригады при резком наплыве клиентов. Это настоящее кулинарное путешествие, руководимое простотой – как в движениях, так и в блюде. В своей ежедневной работе ресторан отдает дань памяти престижному ресторану 20-х годов.

В этой гастрономической симфонии Hôtel Métropole Monte Carlo не забывает и свой ресторан Yoshi, единственный звездный японский ресторан Лазурного берега с 2010 года, доказавший свое высокое мастерство. Таким образом, отель собрал в сумме три звезды Мишлен, подтверждая свое стремление озарить монакскую кулинарную арену.