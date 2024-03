Les Ambassadeurs by Christophe Cussac ha già conquistato due stelle Michelin

Lunedì 18 marzo, circa 500 chef francesi si sono riuniti a Tours per la cerimonia di consegna delle stelle della leggendaria guida gastronomica.

Les Ambassadeurs by Christophe Cussac, ristorante che ha aperto di recente al pubblico, è stato premiato con due stelle Michelin. È un riconoscimento incredibile per lo Chef Christophe Cussac e il suo staff, che dallo scorso luglio offrono un’esperienza fuori dal comune. Il risultato di una scommessa piuttosto audace: ridare vita al ristorante dell’Hotel Métropole Monte-Carlo, chiuso dal 2019, sotto la guida di uno chef con 40 anni di carriera alle spalle.

Ristorante Les Ambassadeurs by Christophe Cussac – ©Hotel Metropole

Una carriera stellata

Con il suo percorso professionale, Christophe Cussac si colloca tra i più grandi chef della sua epoca. Dopo aver lavorato per locali emblematici come Jamin-Robuchon e Troisgros a Roanne, lo chef è passato a dirigere cucine prestigiose come quella dell’Abbaye Saint-Michel a Tonnerre, in Borgogna, e della Réserve de Beaulieu. Dal 2004, si occupa di plasmare l’eccellenza gastronomica dell’Hotel Métropole Monte-Carlo insieme a Joël Robuchon.

“Les Ambassadeurs by Christophe Cussac”: un’esperienza gastronomica unica a Monte-Carlo

Christophe Cussac – ©Hotel Metropole

Adesso, lui e il suo ristorante vantano due stelle Michelin. Con Les Ambassadeurs by Christophe Cussac lo Chef aspira a catturare l’essenza stessa della gastronomia: la perfezione dei gesti, la serenità di un lavoro meticoloso e la precisione di una brigata che si muove all’unisono. Un vero viaggio culinario guidato dalla semplicità, che ritroverete sia nei gesti che nel piatto. Con il suo lavoro quotidiano, il locale rende omaggio al prestigioso ristorante degli anni ’20.

L’Hotel Métropole Monte-Carlo ha avuto anche la conferma dell’eccellenza del suo ristorante Yoshi, l’unico giapponese stellato della Costa Azzurra dal 2010, con tre stelle assegnate al locale. È la prova che la sua missione, quella di ravvivare la scena culinaria monegasca, funziona.