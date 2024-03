Les Ambassadeurs by Christophe Cussac, déjà deux étoiles au Guide Michelin

Sonny Dufour, Christophe Cussac et Patrick Mesiano, les trois chefs du restaurant Les Ambassadeurs by Christophe Cussac - ©Hotel Metropole

Lundi 18 mars, quelque 500 chefs français se sont réunis à Tours pour la cérémonie de remise des étoiles par le mythique guide gastronomique.

Les Ambassadeurs by Christophe Cussac, établissement ouvert il y a peu, est auréolé de deux étoiles Michelin. C’est une reconnaissance éclatante pour le Chef Christophe Cussac et son équipe, qui depuis juillet dernier, offrent une expérience d’exception. C’est le dénouement d’un pari audacieux : redonner vie au restaurant gastronomique de l’Hôtel Métropole Monte-Carlo, fermé depuis 2019, avec à sa tête un Chef fort d’une carrière de plus de 40 ans.

Restaurant Les Ambassadeurs by Christophe Cussac – ©Hotel Metropole

Une carrière étoilée

Le parcours de Christophe Cussac le place parmi les plus grands de son temps. Après avoir œuvré pour d’emblématiques adresses comme Jamin-Robuchon et Troisgros à Roanne, il a dirigé des établissements prestigieux tels que l’Abbaye Saint-Michel à Tonnerre en Bourgogne et la Réserve de Beaulieu. Depuis 2004, il façonne l’excellence gastronomique de l’Hôtel Métropole Monte-Carlo aux côtés de Joël Robuchon.

« Les Ambassadeurs by Christophe Cussac » : Une expérience gastronomique unique à Monte-Carlo

Christophe Cussac – ©Hotel Metropole

Désormais, son propre restaurant est, lui aussi, couronné de deux étoiles. Avec Les Ambassadeurs by Christophe Cussac, le Chef aspire à restituer l’essence même de la gastronomie : la perfection des gestes, la sérénité d’un travail méticuleux et la précision d’une brigade traversant le coup de feu. Un véritable voyage culinaire guidé par la simplicité, tant dans les gestes que dans l’assiette. Ce restaurant rend hommage au prestigieux restaurant des années 20 en offrant un travail quotidien.

Dans cette symphonie gastronomique, l’Hôtel Métropole Monte Carlo voit également son restaurant Yoshi, seul étoilé japonais de la Côte d’Azur depuis 2010, confirmé dans son excellence, portant à trois le nombre total d’étoiles pour l’établissement, témoignant ainsi de son ambition à illuminer la scène culinaire monégasque.