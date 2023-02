Le restaurant gastronomique « Les Ambassadeurs by Christophe Cussac » de l’Hôtel Métropole Monte-Carlo ouvrira au printemps 2023

Dans un superbe écrin, le nouvel établissement proposera une cuisine méditerranéenne, à la fois raffinée et gourmande.

« Les Ambassadeurs by Christophe Cussac », voilà comment le Chef Christophe Cussac a baptisé son restaurant gastronomique, qui ouvrira ses portes au printemps 2023 à l’Hôtel Métropole, situé à deux pas du Casino de Monte-Carlo. Les fins gourmets pourront se donner rendez-vous dans une atmosphère chaleureuse, imaginée par le célèbre architecte d’intérieur et décorateur Jacques Garcia.

© Hôtel Métropole Monte-Carlo

À la tête des cuisines de ce cinq étoiles, et donc du Yoshi, unique restaurant Japonais de la Côte d’Azur auréolé d’une étoile Michelin depuis 2010, de l’Odyssey, lounge-restaurant qui déploie ses charmes au bord de la piscine, et du Lobby Bar, le lieu de toutes les envies gourmandes salées ou sucrées, le chef se lance un nouveau défi.

L’histoire derrière ce nom

Pour l’anecdote, Christophe Cussac s’est inspiré de l’histoire de l’hôtel, qui, dans les années 1920, a ouvert le restaurant « Les Ambassadeurs ». L’adresse est devenue très rapidement le lieu de la gastronomie française, et a connu un vif succès auprès de la clientèle monégasque et internationale. Les grands noms de l’aristocratie et les diplomates du monde entier aimaient s’y retrouver.

Pour celles et ceux à la recherche d’un emploi dans la restauration, sachez que le restaurant recherche ses talents. Une journée de recrutement est d’ailleurs organisée mardi 7 février prochain.