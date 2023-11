Quels sont vos restaurants de sushis préférés à Monaco ?

Nous vous avons posé la question sur le réseau social Facebook.

Parmi les nombreux styles de cuisine représentés à Monaco, l’art culinaire japonais est mis à l’honneur dans plusieurs établissements monégasques. Parmi les plats typiques de la Nihon ryōri ou washoku, selon le nom donné à la cuisine traditionnelle japonaise, les sushis ont conquis le monde entier, bien que leur consommation reste occasionnelle au Japon même. Nous avons demandé à nos lecteurs amateurs de riz vinaigré de nous donner leurs adresses préférées.

Le restaurant MC By Kodera, dans les Halles Gourmandes du Marché de la Condamine. DR

« Pour manger à l’extérieur, By Kodera au marché : frais, faits à la minute, raffiné ». Voilà une réponse qui concorde avec bien d’autres envers le restaurant de la Place d’Armes, installé au coeur des Halles Gourmandes du Marché de la Condamine. Ouvert en 2015, MC By Kodera est devenu le premier restaurant japonais à être fournisseur breveté du Prince de Monaco en 2017. « Le concept de notre restaurant est que vous puissiez, à Monaco, ressentir une ambiance comme si vous étiez au Japon », ambitionnait l’établissement qui semble avoir conquis son public. Côté sushis, l’honneur revient au poisson. Loup, dorade, sériole, saumon, thon, maigre, calamar… Le choix se fait à la carte et les prix sont autour des 5€ la pièce, jusqu’à 9,50€ votre sushi à la noix de saint-jaques. Côtés makis, comptez 9 à 14€ les six, en parallèle des différents plateaux de sushis.

Fermé le dimanche et le lundi soir

Les Halles du Marché de la Condamine

Où trouver la meilleure boulangerie de Monaco ? Vos avis

Monaki propose uniquement de la vente à emporter et de la livraison à Monaco. ©Monaki

Direction la Rue Plati, au-dessus de la Promenade Honoré II. C’est ici que s’est installé Monaki au début de l’année 2021 pour proposer un service différent, celui de la vente à emporter et de la livraison uniquement. Et cela plaît, comme cette lectrice nous l’indique : « Monaki, ils n’ont pas de salle mais tout est frais, livraison rapide, pas trop cher, c’est l’idéal pour les sushis ». Message repris favorablement par une dizaine d’autres. L’établissement a d’ailleurs été élu « Best Sushi » par le salon Monte-Carlo Gastronomie, qui sera bientôt de retour sous le Chapiteau de Fontvieille. Et au menu chez Monaki, des plateaux, des sushis et des California rolls en tout genre, pour un budget abordable, allant des 18 sushis pour 16€ aux 71 pièces pour 80€.

Lundi au vendredi : 11h – 13h30 / 18h30 – 21h30

Samedi et dimanche : 18h30 – 21h30

3 Rue Plati, 98000 Monaco

Les sushis et rolls du restaurant MoshiMoshi, sur le Port de Fontvieille. ©MoshiMoshi

Redescendons sur le Port de Fontvieille pour un passage chez MoshiMoshi, que plusieurs d’entre vous nous recommandent. « Il fait des sushis devant nous . La fraîcheur directement dans notre bouche ». Voilà qui fait bonne pub pour pour ce « sushi bar » qui cherche à adapter la cuisine japonaise aux saveurs méditerranéennes. Il est possible de s’y attabler midi et soir, avec quelques changements sur la carte de l’établissement. Dans les deux cas, on y mange des makis, nuguris et sashimis pour des prix variant de 7 à 20€. La spécialité du restaurant reste les rouleaux MoshiMoshi, des rolls en 8 pièces au saumon, à la crevette panée, à l’émiétté de crabe ou au tartare de thon. De 19 à 29€, plusieurs recettes de ces fameux rouleaux ne sont disponibles que le soir.

Ouvert du lundi au samedi pour le déjeuner et du lundi au jeudi pour le dîner .

et du lundi au jeudi pour le . Vendredi et samedi : 19h – 23h

32 Quai Jean-Charles Rey, 98000 Monaco

Le restaurant Yoshi, de l’Hôtel Métropole. ©Hôtel Métropole

Si ces trois établissements font l’unanimité, quelques autres ont été également cités par nos lecteurs. À commencer par l’un des plus haut de gamme de la Principauté, l’établissement Yoshi, au coeur de l’Hôtel Métropole. C’est ici que le Chef Takeo Yamazaki propose des menus où sont compris sushis et sashimis, en parallèle d’une carte riche où, cependant, les prix sont plus élevés, en tenant compte d’une rare qualité dans l’assiette. Comptez de 19 à 59€ les huit California rolls et jusqu’à 185€ pour une sélection de 25 sushis.

Ouvert du mardi au samedi, au déjeuner de 12h15 à 14h et au dîner de 19h30 à 22h.

Hôtel Métropole Monte-Carlo

Quel est le meilleur restaurant italien de Monaco ? Vos réponses dans ce top 10

Le Buddha-Bar Monte-Carlo. © Monte-Carlo SBM Le Buddha-Bar Monte-Carlo. ©Monte-Carlo SBM

Poursuivons dans une gamme de prix similaire avec le Buddha-Bar Monte-Carlo où la cuisine asiatique est travaillée par le Chef monégasque Eric Guillemaud. Côté sushis, il est possible de tenter « l’expérience sushi » où les sashimis, les rolls, les crispy sont à découvrir pour des prix allant de 20 à 30€. Une carte plus « classique » est aussi disponible où le saumon, l’avocat, la crevette ou le concombre sont mis à l’honneur.

Ouvert de 18h à 2h du mardi au samedi inclus.

Place du Casino, 98000, Monaco

Le restaurant MayaBay à Monaco. DR

La dernière recommandation faite par nos lecteurs est celle du MayaBay, restaurant ouvert en 2007 désigné comme un établissement japonais gastronomique à l’époque avant que la cuisine thaïlandaise ne s’y installe également en 2009. Aujourd’hui, les deux arts culinaires se marient sur la carte où près de 180 mets sont proposés, dont une partie dédiés aux sushis. Hosomaki, Urumaki, Sashimi, Nigiri… Le restaurant propose un large choix et notamment un riche panel de produits de la mer, mais aussi de la viande tels que les urumaki tempura au wagyu japonais, au prix de 47€ les 8 pièces. La majorité de la carte reste davantage abordable pour cet établissement très coté de la Principauté.

Ouvert du mardi au samedi, de 12h à 23h

Le Rocabella, 24 Av. Princesse Grace, 98000 Monaco

Christophe Dupuy, Chef du MayaBay : « On a amené quelque chose de nouveau »