Quali sono i vostri ristoranti di sushi preferiti a Monaco?

La scena culinaria giapponese di Monaco è eccezionalmente ricca, con stabilimenti che si contendono l’eccellenza nella delicata arte del sushi.

Tra le diverse cucine del mondo che potete trovare a Monaco, quella giapponese occupa un posto d’onore in diversi locali del Principato. Tra i piatti tipici del Nihon ryōri o washoku, nome della cucina tradizionale giapponese, il sushi ha conquistato tutto il mondo, anche se in Giappone se ne fa un consumo occasionale. Abbiamo chiesto ai nostri lettori di segnalarci i loro indirizzi preferiti.

Pubblicità

99 Sushi Bar & Restaurant

La nostra scelta editoriale è il nuovissimo 99 Sushi Bar & Restaurant, recentemente inaugurato nella prestigiosa cornice di Mareterra, il nuovo gioiello architettonico di Monaco. Fondato a Madrid nel 2005 dai fratelli Fernando e Pedro de Leon, questo locale d’eccezione ha già conquistato la Spagna e gli Emirati Arabi Uniti, ottenendo persino una stella Michelin ad Abu Dhabi.

L’ambiente è decisamente chic, con toni dorati, velluti viola e un sorprendente elemento architettonico: un pavimento in vetro che esalta l’esperienza culinaria. Il menu celebra la tradizione giapponese osando creazioni audaci come la pizza di sushi al tartufo, un’innovazione che incuriosisce e seduce anche i puristi. Con il suo approccio da “Vecchio Continente” e un servizio impeccabile, 99 Sushi offre un vero e proprio viaggio sensoriale tra l’autenticità giapponese e raffinati tocchi contemporanei.

Aperto a pranzo (dalle 12.00 alle 16.00) dal mercoledì al sabato e a cena ogni sera (dalle 19.00 alle 24.00).

16 Quai du Petit Portier, Mareterra

Tel. : +377 99 92 51 02

monaco@99sushibarmonaco

Yoshi

Questi tre locali sono stati elogiati all’unanimità, ma i nostri lettori ne hanno segnalati anche altri. A cominciare da uno dei ristoranti più raffinati del Principato, Yoshi, nel cuore dell’Hôtel Métropole. Qui lo chef Takeo Yamazaki propone sushi e sashimi, oltre a un ricco menù à la carte con prezzi più alti, vista la ricercatezza dei piatti. Il prezzo varia da 19 a 59€ per otto California rolls e può arrivare fino a 185€ per una selezione di 25 pezzi di sushi.

Aperto dal martedì al sabato, a pranzo dalle 12:15 alle 14:00 e a cena dalle 19:30 alle 22:00

Hôtel Métropole Monte-Carlo

Qual è il miglior ristorante italiano di Monaco? Una top 10 con le vostre risposte

Buddha-Bar Monte-Carlo

In una fascia di prezzo simile, il Buddha-Bar Monte-Carlo offre una cucina asiatica elaborata dallo chef monegasco Eric Guillemaud. Per quanto riguarda il sushi, potrete provare la “sushi experience”, dove sashimi, roll e crispy vanno dai 20 ai 30€. È disponibile anche un menù più “classico”, con salmone, avocado, gamberi e cetrioli.

Aperto dalle 18:00 alle 2:00 dal martedì al sabato compreso.

Place du Casino, 98000, Monaco

Il Buddha-Bar Monte-Carlo. ©Monte-Carlo SBM

MayaBay

L’ultimo consiglio dei nostri lettori è il MayaBay, un ristorante che ha aperto nel 2007 come locale giapponese gourmet e che, nel 2009, ha iniziato a offrire anche cucina tailandese. Oggi le due arti culinarie si fondono in un menù che conta quasi 180 piatti, alcuni dei quali di sushi. Hosomaki, Urumaki, Sashimi, Nigiri… Il ristorante offre un’ampia scelta, tra cui un ricco assortimento di pesce e piatti di carne, come l’urumaki tempura di wagyu giapponese al prezzo di 47€ per 8 pezzi. Il resto del menù di questo locale molto apprezzato del Principato è più accessibile.

Aperto dal martedì al sabato dalle 12:00 alle 23:00

Le Rocabella, 24 Av. Princesse Grace, 98000 Monaco

MC By Kodera

“Per mangiare all’aperto, By Kodera al mercato: fresco, fatto sul momento, ricercato”. Questo è stato uno dei tanti commenti simili sul ristorante di Place d’Armes, situato nel cuore delle Halles Gourmandes al Marché de la Condamine. Aperto nel 2015, MC By Kodera è stato il primo ristorante giapponese a essere fornitore certificato del Principe di Monaco nel 2017. Il concept del ristorante, che sembra aver conquistato il pubblico, è quello di fare sentire i suoi ospiti in Giappone senza lasciare Monaco. Per quanto riguarda il sushi, il pesce ricopre un posto d’onore. Branzino, orata, ricciola, salmone, tonno, calamaro… Potete scegliere à la carte e i prezzi si aggirano intorno ai 5€ al pezzo, fino ai 9,50€ per il sushi di capesante. Ci sono anche i maki, con un prezzo che varia da 9 a 14 € per sei, oltre a diverse box di sushi.

Chiuso la domenica e il lunedì sera

Les Halles du Marché de la Condamine

La migliore “boulangerie” di Monaco? Ecco le vostre preferite

Monaki

In Rue Plati, sopra la Promenade Honoré II, Monaki ha aperto all’inizio del 2021 per offrire un servizio diverso: solo asporto e consegna a domicilio. E sta andando bene, come conferma questa lettrice: “Monaki non ha una sala, ma è tutto fresco, la consegna è veloce, non è troppo costoso, è ideale per il sushi”. Un messaggio condiviso da una decina di altri lettori. Il locale è stato infatti eletto “Miglior Sushi” alla fiera Monte-Carlo Gastronomie, che tornerà presto nel tendone di Fontvieille. Il menù di Monaki offre box, sushi e California roll di tutti i tipi, con prezzi accessibili che vanno da 18 pezzi di sushi per 16€ a 71 pezzi per 80€.

Da lunedì al venerdì: 11:00 – 13:30/18:30 – 21:30

Sabato e domenica: 18:30 – 21:30

3 Rue Plati, 98000 Monaco

Il Principe Alberto II inaugura L’Abysse Monte-Carlo per un’esperienza gastronomica fuori dal comune