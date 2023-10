La migliore “boulangerie” di Monaco? Ecco le vostre preferite

Più che un negozio, la boulangerie, ovvero la panetteria, è spesso un luogo di vita e di incontro, per questo la cordialità del personale è un criterio importante per i nostri lettori - © Pixabay

Un indirizzo in particolare è vivamente consigliato.

L’Épi d’Or non ha eguali. Vera e propria istituzione a Monaco, questa panetteria di rue Grimaldi resta sempre al primo posto nel cuore dei monegaschi, dei residenti e dei lavoratori del Principato. Alcuni dei nostri lettori vorrebbero un secondo punto vendita a Monaco-Ville. Alexis in particolare ha commentato: “Sarebbe bello se finalmente aprissero un locale a Monte-Carlo!”

L’Épi d’Or si trova nel cuore di La Condamine dal 1957 – © Monaco Tribune / Paul Charoy

Antoinette, invece, ricorda l’Épi d’Or perché ci andava ogni giorno quando lavorava al mercato della Condamine. “I pain au chocolat, i croissant, le torte e le baguette erano tutti deliziosi. Quando torno a Monaco di tanto in tanto, passo sempre da lì per prendere baguette e dolci”, ha confidato. Al secondo posto c’è la boulangerie Costa del Boulevard Princesse Charlotte.

Per chi ha un budget più limitato, alcuni, come Hugo, consigliano il pane del Marche U in Boulevard d’Italie o dell’Intermarché in Avenue Hector Otto che, secondo Yann, offre “pane e prodotti da forno eccellenti”. Per lui “è inutile cercare altrove” perché “il rapporto qualità-prezzo è imbattibile”. Karyne, invece, consiglia “il pain aux fruits del Marché Super U” e “il pain tordu del Carrefour”.

Nei pressi di Monaco

Visto che non è sempre facile trovare ciò che si cerca, alcuni preferiscono recarsi nelle città vicine. È il caso di Gregory, che ha condiviso la sua opinione: “Senza screditare le panetterie di Monaco, che si equivalgono un po’ tutte, per un pane eccezionale bisogna andare a La Turbie! Da “Ma première boulangerie”, soprattutto per i croissant alla Nutella”.

Guillaume è d’accordo: “A Monaco, niente di eccezionale! Il miglior pane si trova a La Turbie da ‘Ma Première Boulangerie'”. Altri nomi citati spesso nei commenti sono Éric Kayser, a Beausoleil, e Le Pétrin Ribeirou, a Cap-d’Ail. A voi la scelta!