Où trouver la meilleure boulangerie de Monaco ? Vos avis

Plus qu'un simple commerce, la boulangerie représente souvent un lieu de vie et de rencontres, c'est pourquoi l'amabilité du personnel est un critère important pour nos lecteurs - © Pixabay

Une adresse en particulier est vivement recommandée.

Il s’agit incontestablement de l’Épi d’Or. Véritable institution à Monaco, cette boulangerie installée rue Grimaldi reste la numéro 1 dans le coeur des Monégasques, résidents et salariés de la Principauté. Certains de nos lecteurs réclament d’ailleurs une seconde boutique à Monaco-Ville. C’est le cas d’Alexis notamment qui a commenté : « ce serait bien qu’ils ouvrent enfin une boutique à Monte-Carlo ! »

L’Épi d’Or est installée au cœur de la Condamine depuis 1957 – © Monaco Tribune / Paul Charoy

De son côté, Antoinette se souvient de l’Épi d’Or où elle se rendait quotidiennement lorsqu’elle travaillait sur le marché de la Condamine. « Les petits pains au chocolat, les croissants, les gâteaux ou les baguettes, tout était délicieux. Lorsque je retourne à Monaco de temps en temps je suis obligée de passer par la boulangerie pour ramener la baguette et les douceurs », a-t-elle confié. Vient ensuite la boulangerie Costa, située au niveau du boulevard Princesse Charlotte.

Pour les plus petites bourses, certains comme Hugo recommandent le pain du Marche U situé boulevard d’Italie ou encore l’Intermarché de l’Avenue Hector Otto qui, d’après Yann, propose « du pain et des viennoiseries excellents ». Pour lui, « pas besoin d’aller chercher plus loin » car « le rapport qualité-prix est imbattable ». De même, Karyne recommande « le pain aux fruits du Marché Super U », mais aussi « le pain tordu de Carrefour ».

Aux alentours de Monaco

Comme il n’est pas toujours simple de trouver son bonheur, certains préfèrent se diriger vers les communes limitrophes. C’est le cas de Gregory qui a fait part de son avis : « sans discréditer les boulangeries de Monaco qui se valent, pour du pain exceptionnel c’est à La Turbie ! À « Ma première boulangerie », surtout pour ses croissants au Nutella ».

Un avis partagé par Guillaume : « à Monaco, rien de terrible ! Le meilleur pain de boulanger que l’on puisse trouver est à la Turbie, à « Ma Première Boulangerie » ». Lenom d’Éric Kayser à Beausoleil est régulièrement ressorti des commentaires, tout comme Le Pétrin Ribeirou à Cap-d’Ail. À vous de faire votre choix !