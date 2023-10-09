Лучшая булочная Монако – ваше мнение

Одно место заслуживает особого внимания.

Безусловно, это булочная Épi d’Or. Эта культовая булочная Монако, на улице Гримальди, занимает первое место у монегасков, резидентов и работников Княжества. Некоторые наши читатели требуют открыть вторую торговую точку в центре города. Например, Алекси считает: «было бы неплохо открыть, наконец, магазин в Монте-Карло»

Épi d’Or работает в центре Кондамин с 1957 года – © Monaco Tribune / Поль Шаруа (Paul Charoy)

В свою очередь Антуанетт вспоминает, как каждый день ходила в Épi d’Or, когда работала на рынке Кондамин. «Булочки с шоколадом, круассаны, пирожные, батоны – все было очень вкусно. Когда я возвращаюсь в Монако время от времени, я не могу не зайти в булочную, чтобы купить домой хлеба и сладостей», делится она. Следующая булочная – Costa на бульваре Принцессы Шарлотт.

Из менее дорогих булочных некоторые, как например Юго, рекомендуют хлеб из магазина Marche U на Итальянском бульваре или из Intermarché на авеню Эктора Отто, где по словам Яна продается «отличный хлеб и выпечка». Он считает, что «нет смысла искать другую булочную», ведь «здесь непревзойденное соотношение качества и цены». Карин рекомендует «хлеб с сухофруктами из Marché Super U», а также «крученый хлеб из Carrefour».

В окрестностях Монако

В булочных не всегда просто найти свое счастье, поэтому некоторые предпочитают ездить за хлебом в соседние коммуны. Так Грегори считает: «не хочу умолять достоинство прекрасных монакских булочных, но лучший хлеб продается в Ля Тюрби! В «Ma première boulangerie», особенно круассаны с Nutella».

С ним соглашается и Гийом: «в Монако – ничего особенного! Лучший хлеб, который только можно найти, продается в Ля Тюрби, в «Ma Première Boulangerie»». Наши читатели также регулярно упоминают булочную Эрика Кезера в Босолей и «Le Pétrin Ribeirou» в Кап-д’Ай. Выбор за вами!