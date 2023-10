Qual è il miglior ristorante italiano di Monaco? Una top 10 con le vostre risposte

La cucina italiana è sempre una certezza.

Siete stati in tanti a partecipare al sondaggio che abbiamo lanciato sulla pagina Facebook di Monaco Tribune. La lista degli ottimi ristoranti italiani a Monaco è lunga. Sparsi in tutto il Principato, troverete sicuramente quello che fa per voi in qualsiasi quartiere.

Cantinetta Antinori

Il primo Cantinetta Antinori ha aperto i battenti a Firenze nel 1957. Dopo aver conquistato tutta l’Europa, il concept è arrivato anche a Monaco, in uno dei viali più belli del mondo. In questa mecca della gastronomia italiana potrete scoprire i sapori della cucina toscana, con una menzione particolare ai famosi vini Antinori. Una chicca? L’aperitivo ogni sera dalle 18:00 in un’atmosfera accogliente con sottofondo di musiva dal vivo

11 Avenue Princesse Grace

Bella Vita

Pizzeria e trattoria italiana aperta 7 giorni su 7 dalle 7:00 alle 23:00, Bella Vita offre piatti del giorno a circa 15 euro. Lasagne alla bolognese, gnocchi alla sorrentina, filetto di orata alla caprese… Date un’occhiata alle specialità del giorno sulla pagina Facebook del ristorante, l’acquolina in bocca è assicurata!

21 Rue Princesse Caroline

Caffè Milano

Il Cafè Milano propone di assaporare pietanze deliziose con vista mozzafiato sugli yacht più spettacolari di Port Hercule. Il ristorante vi farà immergere nei sapori del Mediterraneo con un pizzico di brio. Ha un punteggio di 4,5 su 5 su Tripadvisor e si colloca all’8° posto su 129 ristoranti di Monaco. L’interno è decorato con le tonalità della terra e accenni di blu per un’atmosfera calda e accogliente.

1 Quai Albert 1er

Polpetta

Polpetta sostiene di essere il ristorante preferito del Principe Ranieri III. Fondato nel 1977, il locale propone una cucina tradizionale italiana. Le specialità della casa? Pesce e carne, come branzino al sale, orata, gamberi, salmone, Chateaubriand, cotoletta alla milanese, vitello tonnato, ma anche pasta fresca: tagliatelle, ravioli, tortelloni, trofie, gnocchi, senza dimenticare il risotto e vari piatti a base di prodotti di stagione come il tartufo bianco d’Alba, gli asparagi, i carciofi e i funghi porcini.

2 Rue Paradis

Tre Scalini

Se vi trovate a passeggiare al Port de Fontvieille, Tre Scalini è una tappa obbligata. Quello che i clienti apprezzano di più di questa tipica trattoria romana è il pesce. Il ristorante serve anche pizza e cucina prevalentemente del sud Italia. Informazione utile: se soffrite di allergie o intolleranze, Tre Scalini propone anche piatti senza glutine.

32 Quai Jean-Charles Rey

Cipriani

Ai piedi del prestigioso edificio Mirabeau, il Cipriani Monte-Carlo ha aperto i battenti nel 2010 e offre tutti i piatti tipici che hanno reso il marchio famoso in tutto il mondo. Le pietanze sono originali e di altissima qualità, accompagnate da un’impressionante selezione di vini. L’arredamento del locale vuole richiamare quello di uno yacht di lusso e il tema nautico è accentuato da oblò tridimensionali e panche con cuscini a righe blu, rosse e bianche.

1 Avenue Princesse Grâce

L’Aurore

Se vi trovate nei pressi del Palazzo del Principe, fate un salto a L’Aurore. Situato tra Place de la Visitation e Place de la Mairie, il locale si trova a pochi minuti dal Parking des Pêcheurs. Con le sue tre sale, è specializzato nell’accoglienza di gruppi turistici e può ospitare fino a 230 persone per servizio. Il menù? Burrata di bufala e prosciutto di Parma per cominciare, ravioli fatti in casa per continuare e tiramisù per dessert: non potrete che andarvene soddisfatti. Attenzione! Il ristorante non è aperto tutto l’anno, ma solo da fine gennaio a fine novembre.

6-8 Rue Princesse-Marie-de-Lorraine

Amicimei

Chiudete gli occhi e vi ritroverete su una gondola a Venezia. Merito di Michele Florentino, di sua moglie e della sua socia Lucia, che hanno portato nel Principato tutti i sapori veneti di una volta. Fegato di vitello alla veneziana, sardine in saor, polenta… Tutte pietanze che hanno rapidamente conquistato i palati più esigenti del Principato. La specialità della casa è il branzino in crosta di sale, ma anche i ravioli con ricotta e spinaci meritano un assaggio!

42 Quai Jean-Charles Rey

Il Terrazzino

Direzione Napoli con il Terrazzino, un ristorante autentico, dove vi sentirete “come a casa”. Questa è la filosofia di Raffaele e Giuseppe Russo, due fratelli napoletani che hanno intrapreso la loro avventura gastronomica nel 1970 con l’apertura di un’osteria a Napoli, seguita dall’inaugurazione de Il Terrazzino a Monaco nel 1996. Qui troverete i classici piatti delle case napoletane, come le Polpette alla napoletana, e per dessert, non riuscirete a resistere al babà, alle sfogliatelle o alla pastiera, tipici di Napoli! Anche l’arredamento non vi lascerà indifferenti. L’interno è ispirato alla sala da pranzo di una casa, arredata con scaffali pieni di stoviglie e oggetti.

2 rue des Iris

Pulcinella

Un grande classico in rue du Portier! Pulcinella offre una cucina tradizionale italiana e mediterranea, con un’ampia scelta di antipasti, insalate, pasta, pizza, carne e pesce. Fondato nel 1979, questo ristorante, gestito da Massimo La Guardia, si è guadagnato un’ottima reputazione nel corso degli anni. Grazie all’atmosfera amichevole, l’indirizzo è molto apprezzato sia dai monegaschi che dai turisti. Ogni venerdì, a partire dalle 19:00, il ristorante organizza serate con musica dal vivo e comincia a servire l’aperitivo.

17 Rue du Portier

Questo elenco non è affatto esaustivo e, nonostante le dimensioni ridotte del Principato, nel nostro sondaggio sono stati citati molti altri ristoranti, come Il giardino, in boulevard d’Italie, La Piazza in rue du Portier, Pasta Roca in rue Comte Felix Castaldi sulla Rocca, Pizza e Pasta in avenue Prince Pierre, sempre a Monaco-Ville, e Norma, affacciato su Place d’Armes.

La migliore “boulangerie” di Monaco? Ecco le vostre preferite

Alcuni lettori hanno anche aggiunto un tocco di umorismo, che condividiamo volentieri con voi. Alla domanda: “Qual è il miglior ristorante italiano di Monaco?” Sara ha risposto: “A casa mia”, mentre altri hanno commentato: “La stazione direzione Ventimiglia” o “A casa di mia madre”. E, in effetti, nessuno cucina meglio della mamma!