Quel est le meilleur restaurant italien de Monaco ? Vos réponses dans ce top 10

La cuisine italienne est toujours une valeur sûre.

Vous avez été nombreux à répondre au sondage que nous avons lancé sur la page Facebook de Monaco Tribune. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la liste des bons restaurants italiens à Monaco est longue. Dispersés un peu partout en Principauté, vous devriez trouver votre bonheur, où que vous soyez.

Cantinetta Antinori

La première Cantinetta Antinori ouvre ses portes à Florence en 1957. Après s’être répandu partout en Europe, le concept est arrivé à Monaco, sur l’une des plus belles avenues du monde. Ce haut lieu de la gastronomie italienne vous invite à découvrir les saveurs de la cuisine toscane, sans oublier les célèbres vins Antinori. Petit plus : l’aperitivo à déguster tous les soirs à partir de 18 heures dans une ambiance chaleureuse avec musique live en arrière-plan.

11 Avenue Princesse Grace

Bella Vita

Pizzeria et brasserie italienne ouverte 7 jours sur 7 de 7 heures à 23 heures, Bella Vita propose des plats du jour aux alentours de 15 euros. Lasagnes à la bolognaise, gnocchi à la sorrentina, filet de dorade à la caprese… N’hésitez pas à consulter les propositions quotidiennes sur la page Facebook de l’établissement, vous en aurez l’eau à la bouche !

21 Rue Princesse Caroline

Caffè Milano

Déguster un repas savoureux tout en profitant d’une vue imprenable sur les plus beaux yachts du port Hercule, c’est l’idée au Caffè Milano. L’établissement vous plonge dans les saveurs de la Méditerranée avec brio. Il est évalué à 4,5 sur 5 sur Tripadvisor et classé 8e sur 129 restaurants à Monaco. Côté décoration à l’intérieur, elle est composée de tons terreux et de touches bleues pour une atmosphère chaleureuse et conviviale assurée.

1 Quai Albert 1er

Polpetta

Polpetta, comme le nom des fameuses boulettes de viande made in Italy, se revendique comme le restaurant préféré du Prince Rainier III. Né en 1977, l’établissement propose une cuisine traditionnelle italienne. Les spécialités de la maison ? Poissons et viandes, comme le loup au sel, la daurade, les gambas, le saumon, le Chateaubriand, la côte de veau à la milanaise, le « vitello tonnato », mais aussi les pâtes fraiches : tagliatelle, ravioli, tortelloni, trofie, gnocchi, sans oublier le risotto et les différents plats à base de produits de saison comme les truffes blanches d’Alba, les asperges, les artichauts ou les cèpes.

2 Rue Paradis

Tre Scalini

Si vous vous baladez du côté du Port de Fontvieille, sachez que Tre Scalini est une adresse incontournable. Les clients apprécient particulièrement le poisson de cette trattoria romaine typique. L’établissement propose également des pizzas et une cuisine principalement issue du sud de l’Italie. Pratique : pour les personnes allergiques ou intolérantes, Tre Scalini a prévu des plats sans gluten.

32 Quai Jean-Charles Rey

Cipriani

Au pied du prestigieux immeuble Mirabeau, Cipriani Monte-Carlo a ouvert ses portes en 2010 et présente tous les plats signatures qui ont fait la renommée mondiale de la marque Cipriani. Les plats authentiques et de haute qualité, complétés par une impressionnante sélection de vins. L’ambiance est celle d’un yacht de luxe et le thème nautique est accentué par des hublots en trompe-l’œil et des banquettes aux coussins rayés bleu roi, rouge et blanc.

1 Avenue Princesse Grâce

L’Aurore

Si vous vous trouvez près du Palais Princier, faites un saut à « L’Aurore ». Situé entre la Place de la Visitation et la Place de la Mairie, l’établissement se trouve à quelques minutes du Parking des Pêcheurs. Avec ses trois salles, il est spécialisé dans l’accueil des groupes touristiques et individuels et peut accueillir jusqu’à 230 personnes par service. À la carte ? Burrata di bufala et jambon de Parme en entrée, ravioli maison pour continuer et tiramisu en dessert, vous risquez de repartir bien rassasié. Attention, l’établissement n’est pas ouvert toute l’année, mais uniquement de fin janvier à fin novembre.

6-8 Rue Princesse-Marie-de-Lorraine

Amicimei

Fermez les yeux, vous êtes sur une gondole à Venise. Merci à Michele Florentino, sa femme et son associée Lucia qui ont amené en Principauté toutes les saveurs de la Vénétie d’un autre temps. Foie de veau à la Vénitienne, sardines en Saor, Polenta… Très rapidement, ces mets ont conquis les plus gourmands de Monaco. Si le loup sauvage en croûte de sel est la spécialité de la maison, les ravioli farcis à la ricotta et aux épinards valent le détour !

42 Quai Jean-Charles Rey

Il Terrazino

Direction Napoli avec Terrazino. Un restaurant authentique, où l’on vous reçoit « comme à la maison ». C’est la ligne de conduite de Raffaele et Giuseppe Russo, deux frères napolitains qui se sont lancés ensemble dans une aventure gastronomique en 1970 avec l’ouverture de leur Osteria à Naples, puis avec l’inauguration en 1996 à Monaco, d’Il Terrazzino. Vous y gouterez des plats réconfortants servis dans les foyers napolitains, comme les Polpette alla napoletana. En dessert, vous ne résisterez pas aux saveurs du baba, des sfogliatelle ou encore de la pastiera, typique de Naples ! Même la décoration vous transporte. La salle intérieure est inspirée d’une salle à manger de maison familiale, meublée d’étagères remplies de vaisselle et d’objets.

2 rue des Iris

Le Pulcinella

Un grand classique de la rue du Portier ! Pulcinella vous fera découvrir une cuisine italienne et méditerranéenne traditionnelle avec une large sélection d’antipasti, de salades, pâtes, pizzas, viandes et poissons absolument succulents. Créée en 1979, cette maison, gérée par Massimo La Guardia a su se bâtir une belle réputation au fil des années. La convivialité rend cette adresse très appréciée des Monégasques comme des touristes. À noter : tous les vendredis, à partir de 19 heures, l’établissement accueille des soirées de musique live et vous offre même le premier apéritif.

17 Rue du Portier

Cette liste n’est évidemment pas exhaustive, et malgré la petite taille de la Principauté, bien d’autres restaurants ont été mentionnés dans notre sondage, tels que Il giardino, situé boulevard d’Italie, La Piazza, rue du Portier, Pasta Roca, rue Comte Felix Castaldi sur le Rocher, Pizza e Pasta, avenue Prince Pierre, toujours à Monaco-Ville, ou encore Norma, surplombant la Place d’Armes.

Certains lecteurs ont également glissé une touche d’humour que l’on vous partage volontiers. À la question : « quel est le meilleur restaurant italien de Monaco ? » Sara a par exemple répondu : « chez moi », quand d’autres ont commenté : « la gare direction Vintimille » ou : « chez ma mère ». En effet, personne ne fait mieux que la mamma, difficile de le contredire !