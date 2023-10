Nouveau à Monaco : un brunch japonais à déguster tous les dimanches

Prenez note, c’est à partir de ce dimanche 22 octobre.

Vous connaissez peut-être déjà l’établissement Izakaya Cozza, restaurant japonais incontournable de Riccardo Giraudi situé rue du Portier, et bien sachez que ce dernier a eu l’idée originale de créer un brunch, le premier brunch japonais de la Principauté.

Et la qualité promet d’être au rendez-vous, car habituellement, Izakaya Cozza propose une cuisine alliant des produits frais et locaux au service d’une cuisine japonaise ancestrale. Les clients apprécient également l’ambiance intimiste du restaurant dont le décor a été imaginé par les architectes Humbert & Poyet. C’est l’automne, on cherche à se réconforter, alors ça tombe bien.

À la carte : bao de boeuf confit au soja, poulet croustillant karaage en entrée, sushis et rolls à base de saumon mi-cuit ou de thon épicé notamment pour la suite, ramen en soupe, oeuf mollet, pancakes salés populaires appelé « okonomi yaki »… le choix est large. Côté sucré, les gourmands se régaleront avec le gâteau Mille-Crêpes au matcha et chocolat blanc, les fruits frais ou encore les Daifuku au sésame noir.

On ne sait pas vous, mais nous, on a déjà l’eau à la bouche !

Infos pratiques :

Lieu : Izakaya, 11 rue du Portier à Monaco

Horaires : tous les dimanches de 12 heures à 15 heures

Prix : 49 euros avec un Lychee Bellini offert

Stationnement : parking du Portier