Réouverture de la plage du Larvotto et top départ de la saison balnéaire 2024

Plages, qualité de l’eau, écologie… Retrouvez les nouvelles mesures mises en place à l’aube de l’été.

L’été 2024 arrive à grands pas et comme vous le savez, la saison balnéaire démarre très bientôt.

Publicité

Travaux terminés et réouverture de la plage du Larvotto

Lors de l’hiver dernier, la plage s’est affaissée, accentuant l’inclinaison de celle-ci et des travaux ont été entamés le 15 avril. Le but était de rendre « une morphologie adaptée à la plage pour garantir une capacité d’accueil suffisante et répondre aux besoins de sécurisation de l’accès aux zones de baignade ».

Depuis le 3 mai, la plage est de nouveau accessible pour la baignade et est prête pour l’été 2024.

La qualité des eaux monégasques sera surveillée

La Direction de l’Environnement prévoit d’effectuer des prélèvements et des analyses hebdomadaires des eaux de baignade. Le but étant de rassurer les baigneurs et de montrer la qualité de l’eau en Principauté.

Les résultats seront affichés hebdomadairement au poste de police du Larvotto et sur chaque site de baignade afin de faciliter l’accès à ces résultats. La Société Monégasque d’Assainissement (SMA) assurera un nettoyage des plages chaque jour autant en mer que sur terre.

Opération « Monaco Zéro Mégot » de nouveau mise en place

La Mairie de Monaco, la Société Monégasque d’Assainissement et la Direction du Tourisme et des Congrès s’associent à nouveau pour cette opération. « Monaco Zéro Mégot » existe depuis de nombreuses années et sensibilise résidents et touristes à la pollution des mégots de cigarette en distribuant des cendriers de poche.

Les cinq plages de sable fin à découvrir aux alentours de Monaco

Un filet anti-méduses sera installé aux abords des plages

Chaque été, une peur revient perpétuellement pour tous les baigneurs, c’est la présence des méduses. Pour pallier ce problème, la Direction des Affaires Maritimes installera un filet anti-méduses dès le 1er juin 2024, protégeant ainsi les baigneurs.

Un nouveau guide de baignade disponible

La Direction de l’Environnement a décidé de mettre en place un « Guide pour une baignade responsable et sûre en Principauté« . Il permettra à chacun d’avoir les bonnes pratiques de baignade à suivre et ainsi se baigner en toute sécurité.